L' Amerigo Vespucci lascia Porto Empedocle | tanti curiosi per la nave più bella del mondo

tanti si sono recati questa mattina e nel primo pomeriggio a Porto Empedocle per visitare o anche solo per ammirare da lontano l'Amerigo Vespucci, che poche ore fa ha ripreso il mare per proseguire il proprio tour. Dato il ristretto numero di accessi possibili - era previsto un ticket. 🔗 Agrigentonotizie.it - L'Amerigo Vespucci lascia Porto Empedocle: tanti curiosi per la "nave più bella del mondo" Insi sono recati questa mattina e nel primo pomeriggio aper visitare o anche solo per ammirare da lontano l', che poche ore fa ha ripreso il mare per proseguire il proprio tour. Dato il ristretto numero di accessi possibili - era previsto un ticket. 🔗 Agrigentonotizie.it

L'Amerigo Vespucci lascia il Porto di Ancona 'scortata' dagli aerei (VIDEO) - ANCONA – Dopo aver fatto sognare anche in questa occasione migliaia di visitatori e altrettanti curiosi, l'Amerigo Vespucci pochi minuti fa ha lasciato il Porto di Ancona 'scortata' da alcuni aerei in segno di assoluto rispetto.

L'Amerigo Vespucci è arrivata al porto di Ortona, in mattinata il saluto di Giorgia Meloni - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Ortona per la quarta tappa del tour Mediterraneo. La nave scuola della Marina Militar ha lasciato le Marche dopo due giorni di attracco al porto di Ancona dove è stato letteralmente preso d'assalto dai visitatori e nella prima mattinata di oggi ha ormeggiato al...

Ancona in festa per la "Signora dei Mari": l'Amerigo Vespucci incanta il porto - ANCONA - Erano circa le 8 del mattino quando l'iconica Amerigo Vespucci, ammiraglia della Marina Militare italiana, ha fatto il suo maestoso ingresso al porto dorico. La "nave più bella del mondo", come è affettuosamente soprannominata, è stata accolta dal gioioso suono delle sirene portuali

