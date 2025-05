L’altra faccia del 1 Maggio | il diritto al lavoro negato ai giovani con disabilità

Maggio, FISH denuncia ancora una volta la negazione sistematica del diritto al lavoro per migliaia di persone con disabilità. Un diritto costituzionalmente garantito, ma troppo spesso disatteso nei fatti, soprattutto per molte persone con disabilità, per le quali la distanza tra i principi e la realtà è immane. I dati più recenti del rapporto CNEL sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità raccontano una situazione drammatica. Solo il 33% di persone con disabilità grave e il 57% di quelle con disabilità non grave, ha un lavoro. Contro una media nazionale del 62% tra chi non ha disabilità.Non è solo una questione di numeri: è una ferita alla coesione sociale e ai diritti fondamentali. A pagare il prezzo più alto sono i giovani con disabilità, due terzi dei quali non lavorano né studiano, con percentuali allarmanti rispetto ai loro coetanei. 🔗 Mentre l’Italia celebra il Primo, FISH denuncia ancora una volta la negazione sistematica delalper migliaia di persone con. Uncostituzionalmente garantito, ma troppo spesso disatteso nei fatti, soprattutto per molte persone con, per le quali la distanza tra i principi e la realtà è immane. I dati più recenti del rapporto CNEL sull’inclusione lavorativa delle persone conraccontano una situazione drammatica. Solo il 33% di persone congrave e il 57% di quelle connon grave, ha un. Contro una media nazionale del 62% tra chi non ha.Non è solo una questione di numeri: è una ferita alla coesione sociale e ai diritti fondamentali. A pagare il prezzo più alto sono icon, due terzi dei quali non lavorano né studiano, con percentuali allarmanti rispetto ai loro coetanei. 🔗 Ildenaro.it

Su questo argomento da altre fonti

Debiti, dipendenza e disperazione: la prostituzione è l’altra faccia della ludopatia. L’inchiesta all’interno delle sale Bingo - Tempo di lettura: 2 minutiQuesta sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Luca Abete è a Napoli, per documentare la degradante situazione che si vive all’interno di alcune sale Bingo. Qui regna un disagio palpabile e i vincitori si contano davvero sulle punte delle dita di una mano. Nel servizio, storie di ludopatia cronica che spesso culminano in forme degradanti della propria esistenza. 🔗anteprima24.it

Kean, la Fiorentina sogna ma teme un risvolto negativo: l’altra faccia della medaglia - Moise Kean segna sempre e con i suoi gol sta spingendo in alto la Fiorentina: il club ora corre ai ripari Segna sempre lui. Moise Kean non fa differenze: che sia Inter, Germania o Atalanta oppure squadre meno blasonate a lui fa poca differenza. Il classe 2000 sembra essere arrivato nel momento della consacrazione massima: arrivato a Firenze in cambio di 18 milioni di euro, in molti hanno subito pensato ad un vero affare per la Juve. 🔗rompipallone.it

L'altra faccia del turismo in Puglia: chi sono i viandanti, quali cammini preferiscono e cosa cercano - Mettersi in cammino per la Puglia vuol dire fare la cosa giusta. Lo sanno benissimo i lombardi, di gran lunga la rappresentanza maggiore fra i viandanti, 22,2%, seguiti dai piemontesi con il 13,8% e dai pugliesi stessi con la stessa percentuale 13,8%. Il Veneto scende dall'11,9% del 2023 al 10,9%... 🔗foggiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

L’altra faccia del 1° Maggio: il diritto al lavoro negato ai giovani con disabilità; Spazio e rifiuti, l’altra faccia della rivoluzione tech; Ponte del Primo Maggio 2025, cosa fare a Genova nel weekend? Eventi e sagre e fino a domenica; 25 Aprile e 1° maggio, la parte giusta e quella sbagliata. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il lavoro negato, ovvero l’altra faccia del Primo Maggio - Questi numeri raccontano una realtà in cui le politiche di inclusione mostrano evidenti criticità. La Legge 68 del 1999 sul collocamento mirato, pur avendo ... 🔗superando.it

Camogli: “Faccia un’altra faccia” sabato 3 maggio al Teatro Sociale - Tiziana Foschi, storica componente del quartetto comico “Premiata Ditta”, protagonista per tanti anni delle prime serate Rai e Mediaset, arriva al Teatro Sociale di Camogli con uno spettacolo tutto su ... 🔗msn.com

Dal 1° maggio una svolta contro la guerra e le politiche antioperaie che rilanci i referendum - La festa dei lavoratori e delle lavoratrici di questo primo maggio arriva in un momento di passaggio che chiede scelte chiare non rinviabili ... 🔗ilfattoquotidiano.it