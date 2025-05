Lalas | Milan mediocre Pulisic può davvero crescere? E sul futuro rivela …

Lalas, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Christian Pulisic, attaccante esterno del Milan. Ecco le sue parole 🔗 Pianetamilan.it - Lalas: “Milan mediocre, Pulisic può davvero crescere?”. E sul futuro rivela … Alexi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Christian, attaccante esterno del. Ecco le sue parole 🔗 Pianetamilan.it

Milan, Lalas: “La posizione di Musah non è quella. Non è colpa di Pulisic se …” - Alexi Lalas, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi in modo particolare su Christian Pulisic e Yunus Musah 🔗pianetamilan.it

Pagelle Milan-Como 2-1: Reijnders e Pulisic campioni, Abraham decisivo - Le pagelle di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025: voti e giudizi dei rossoneri secondo la nostra redazione 🔗pianetamilan.it

Milan-Como, Pulisic: “Gol? Puro istinto, ma anche un po’ di fortuna” - Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Milan, il nuovo incredibile traguardo di Pulisic - Mentre il Milan si trova costretto a rinunciare ad una pedina fondamentale in vista della finale di Coppa Italia, brilla la stella di Christian Pulisic. Durante l’arco della stagione forse non si è ... 🔗notiziemilan.it

Pulisic, MVP di Venezia Milan: battuti i due compagni. Questo il podio - Pulisic è stato scelto come migliore in campo del match tra Venezia e Milan. Ecco chi sono i due uomini battuti dallo statunitense Christian Pulisic autore del gol del vantaggio in Venezia-Milan, con ... 🔗milannews24.com

Pulisic, nuovo record impressionante: il Milan ha già fatto una scelta - Oltre a fare gol, Pulisic è anche un ottimo assistman: sono 11 gli assist in questa stagione. Ciò significa che ha partecipato a ben 27 reti realizzate dal Milan, un bottino niente male. 🔗milanlive.it