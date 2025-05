L'Al Nassr di Pioli eliminato in AFC Champions League ironia in conferenza stampa | "Aeroporto" Cosa è successo VIDEO

Una serata davvero amara per l`Al Nassr di Cristiano Ronaldo guidato dall`ex allenatore del Milan Stefano Pioli. La formazione saudita, infatti,.

Roma, allenatore cercasi: Pioli deriso in Arabia, Al Nassr eliminato dalla Champions League - Quattro partite e poi la stagione della Roma sarà arrivata al termine. Nata tra mille difficoltà e la sensazione che si trattasse di un anno totalmente da buttare, dal ritorno nella Capitale di Ranieri il mondo giallorosso si è capovolto, fino a sperare addirittura di riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, impresa che resta decisamente complicata, ma non impossibile visto il percorso dei capitolini e soprattutto la splendida vittoria nell’ultimo turno con l’Inter. 🔗sololaroma.it

Pronostico Al-Hilal-Al Nassr: Pioli rischia il posto - Al-Hilal-Al Nassr è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici Pioli rischia il posto. Sì, perché in caso di mancata vittoria, l’Al Nassr, potrebbe decidere per il cambio di tecnico. La squadra guidata dal tecnico italiano è terza in classifica e, l’ex Milan – accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi giorni – è nel mirino perché in una delle ultime uscite si “è permesso” di sostituire Cristiano Ronaldo. 🔗ilveggente.it

Pioli Juve e non solo: c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del tecnico dell’Al Nassr. Tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Pioli Juve e non solo: c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del tecnico dell’Al Nassr. Tutti gli aggiornamenti e le ultimissime sulla panchina Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli, allenatore attualmente sotto contratto con l’Al Nassr e accostato anche alla panchina della Juve per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato. 🔗juventusnews24.com

Pioli deriso da un giornalista arabo dopo l’eliminazione dell’Al Nassr dalla Champions: è umiliante - Stefano Pioli è sotto tiro in Arabia Saudita dopo la clamorosa eliminazione dell'Al Nassr dalla Champions League asiatica: la squadra di Cristiano Ronaldo ... 🔗fanpage.it

Pioli ko in Champions, clamoroso dall'Arabia: "Pronto per essere esonerato" - Cristiano Ronaldo e compagni eliminati in semifinale dai giapponesi del Kawasaki: a rischio la posizione dell'ex allenatore del Milan ... 🔗msn.com

Cristiano Ronaldo eliminato dalla Champions League con l'Al Nassr: l'errore a porta vuota, le lacrime di Brozovic - La squadra di Pioli, favorita alla vigilia, k.o contro i giapponesi del Kawasaki Frontale. Pesa l'errore nel finale del portoghese, che poi si dispera ... 🔗msn.com