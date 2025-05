L’agenda De Laurentiis dopo le Maldive | stadio e incontro con Conte per il futuro Corsport

Il Corriere dello Sport scrive che dopo Lecce-Napoli De Laurentiis torna a Napoli dalle Maldive e incontrerebbe prima il sindaco Manfredi per lo stadio e poi Conte (quindi a corsa scudetto pienamente in svolgimento) per il futuro del tecnico e del Napoli.Scrive Fabio Mandarini:Aurelio De Laurentiis rientrerà lunedì in Italia dalle Maldive, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme con lady Jacqueline, e a metà settimana dovrebbe incontrare a Napoli il sindaco Manfredi per continuare ad affrontare la questione dello stadio. In agenda anche impegni legati al nuovo centro sportivo che dovrà ospitare la squadra nei prossimi anni. E, soprattutto, l'incontro con Antonio Conte: l'idea che si fa strada, giustamente rafforzata dall'esperienza della primavera-estate 2023, dopo il trionfo e prima del baratro, è quella di anticipare i tempi e non arrivare alla fine del campionato senza fissare i criteri fondamentali della programmazione del futuro.

