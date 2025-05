Lady Oscar l’affascinante e conturbante comandante della guardia reale francese torna con Le rose di Versailles su Netflix

Oscar ti chiamerai tu“, sono i versi iniziali della sigla italiana di un manga cult “Lady Oscar“. L’ambientazione è in Francia, nella corte di Versailles e racconta gli anni della rivoluzione del 1789. La prima trasmissione nella televisione italiana è avvenuta nel 1982 e, dal 1990, con il titolo “Una spada per Lady Oscar”.Dunque il manga di Riyoko Ikeda, pubblicato per la prima volta in Giappone agli inizi degli Anni 70, aveva come titolo “Le rose di Versailles”. Protagonista è Oscar François de Jarjayes, personaggio immaginario della corte di Francia all’epoca della regina Maria Antonietta. Il padre di Oscar l’ha cresciuta come un uomo perché voleva un figlio maschio.Lady Oscar da sempre si veste e combatte in prima fila essendo il comandante della guardia reale francese. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Lady Oscar, l’affascinante e conturbante comandante della guardia reale francese torna con “Le rose di Versailles” su Netflix “Grande festa alla corte di Francia, c’è nel regno una bimba in più. Biondi capelli e rosa di guancia,ti chiamerai tu“, sono i versi inizialisigla italiana di un manga cult ““. L’ambientazione è in Francia, nella corte die racconta gli annirivoluzione del 1789. La prima trasmissione nella televisione italiana è avvenuta nel 1982 e, dal 1990, con il titolo “Una spada per”.Dunque il manga di Riyoko Ikeda, pubblicato per la prima volta in Giappone agli inizi degli Anni 70, aveva come titolo “Ledi”. Protagonista èFrançois de Jarjayes, personaggio immaginariocorte di Francia all’epocaregina Maria Antonietta. Il padre dil’ha cresciuta come un uomo perché voleva un figlio maschio.da sempre si veste e combatte in prima fila essendo il. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dior e le nuove Lady Oscar: il video della sfilata A/I 2025-26 - Il fashion month dedicato alle collezioni A/I 2025-26 è giunto a Parigi. La prima sfilata importante è quella di Dior, con la regia di Bob Wilson. Uno show teatrale, corredato da una scenografia dal forte impatto. La sfilata, ispirata al romanzo Orlando di Virginia Woolf (1928), indaga il concetto di metamorfosi. Se la scenografia mette in scena le ere geologiche, tra asteroidi, lava e ghiaccio, la collezione studia l’evoluzione della femminilità e della fluidità per delineare una nuova Lady Oscar (paragone azzeccatissimo di Angelo Flaccavento per Bof). 🔗amica.it

Lady Oscar: il film animato, Le rose di Versailles, ha una data di debutto ufficiale su Netflix - Ecco quando uscirà sulla piattaforma streaming il nuovo e atteso lungometraggio d'animazione tratto dal manga di Riyoko Ikeda. Netflix ha annunciato l'arrivo sulla propria piattaforma streaming del nuovo film animato di Lady Oscar, intitolato Le rose di Versailles, basato sull'omonimo manga di Riyoko Ikeda. Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso 31 gennaio, il film è pronto a sbarcare anche in streaming in Italia, per la gioia di tutti i fan. 🔗movieplayer.it

Le Rose di Versailles - Lady Oscar: il trailer ufficiale italiano del nuovo anime Netflix - In arrivo il 30 aprile il ritorno tanto atteso da milioni di fan di Lady Oscar, Le Rose di Versailles un anime targato Netflix di cui vi presentiamo il trailer ufficiale italiano. 🔗comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

Lady Oscar Le rose di Versailles film: uscita, trama e streaming - L’anime di Lady Oscar continua con un nuovo film ... Al loro fianco vi è André Grandier, il servitore e amico d’infanzia di Oscar, di umili origini. Hans Axel von Fersen, un conte svedese affascinante ... 🔗daninseries.it

Lady Oscar, il film anime "La Rosa di Versailles" arriva in Italia su Netflix - Il suo spirito ribelle e il profondo senso del dovere la rendono un personaggio complesso e affascinante, in grado di catalizzare l’attenzione dello spettatore fin dalla prima scena. Lady Oscar ... 🔗tg24.sky.it