L’accusa di Fioravanti | Minacciato di morte denuncio 144 persone Io non sono fascista

Minacciato di morte sui social. Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, denuncerà le 144 persone che, nei giorni scorsi, a seguito del caso mediatico 'esploso' in città dopo l'identificazione della fornaia Lorenza Roiati da parte delle forze dell'ordine, per aver esposto uno striscione antifascista, hanno promesso di "appenderlo a testa in giù". Parole forti, quelle contro il primo cittadino, che ha deciso di sfogarsi nel consiglio comunale di ieri.Sindaco, come spiega queste minacce?"Tutto è stato provocato dalla strumentalizzazione politica attuata da Matteo Ricci, europarlamentare del Pd. Quest'ultimo, sabato scorso, ha partecipato alla manifestazione che vedeva protagonisti ragazzi e ragazze che, in città, stavano ribadendo i propri valori. Ebbene, Ricci ha trasformato quel momento in un'occasione di propaganda politica, facendomi passare per fascista e scatenando un clima d'odio verso di me.

