La volta buona Caterina Balivo e la dieta dei cavernicoli

dieta a zona"? Roba vecchia, roba preistorica. Adesso c'è la dieta. paleolitica. A La volta buona, su Rai 2, Caterina Balivo si prepara al Primo maggio con una puntata tutta dedicata ai regimi alimentari e l'ultima ideona: mangiare come i cavernicoli, eliminando cereali, latticini, legumi e cibi processati e rifacendosi con carne, pesce, uova, verdura, tuberi, frutta, frutta a guscio, miele e grassi animali.«La frutta secca? Possiamo considerarla uno spuntino, fonte di grassi e vitamine», entra nel dettaglio Caterina Borraccino, biologa nutrizionista. «Non è come la pasta, che la mangiamo tutti i giorni, o le fette biscottate, i biscotti, il riso.». «Che bontà, che bontà. Quindi neanche la quinoa?», domanda preoccupata la padrona di casa.

RAI1: LA VOLTA BUONA BATTE UOMINI E DONNE. CATERINA BALIVO CONFERMA LA CRESCITA - Effetto Sanremo certo ma era da anni che il talk del primo pomeriggio di Rai1 non superava Uomini e Donne, la roccaforte del pomeriggio di Canale 5. La Volta Buona di Caterina Balivo ha fatto centro. Un talk show che dopo un rodaggio e qualche esperimento, ha trovato la sua formula perfetta tra gossip, leggerezza, il divanone con tanti ospiti e altrettanti pettegolezzi sani, gustosi e piacevoli. Nella puntata del 13 febbraio La Volta Buona ha raccolto 2,3 milioni con il 20,09% di share nella prima parte e 2,2 milioni con il 23,57% nella seconda, superando il dating show di Maria De Filippi. 🔗bubinoblog

La Volta Buona, polemica sull’Eurovision: la canzone dell’Estonia indigna Caterina Balivo - Ancora si parla di Sanremo 2025 con polemiche annesse, ma le prime notizie dall’Eurovision Song Contest cominciano a montare qualche malumore. Quasi in concomitanza con la vittoria di Olly al Festival, in Estonia ha trionfato Espresso Macchiato di Tommy Cash, canzone vincitrice dell’Eesti Laul 2025, concorso che decreta appunto chi parteciperà alla manifestazione, diventata già virale sui social. Se n’è parlato nel salotto de La Volta Buona e Caterina Balivo si è detta indignata. 🔗dilei.it

La Volta Buona: Caterina Balivo Sostituita Proprio Da Lei! - Caterina Balivo si prepara a cedere il suo spazio in Rai. Ecco quale celebre collega prenderà il suo posto! Voci sempre più insistenti stanno facendo tremare i corridoi di Viale Mazzini. Secondo le ultime indiscrezioni, Caterina Balivo sarebbe pronta a lasciare temporaneamente il suo spazio televisivo, cedendo il testimone a un volto amatissimo dal pubblico. Attualmente la Balivo è impegnata con La volta buona, programma che, tra alti e bassi, è riuscito a ritagliarsi una sua fetta di fedeli spettatori. 🔗gossipnews.tv

