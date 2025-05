Ilrestodelcarlino.it - La Vigor guarda al futuro: ottimismo e focus sul settore giovanile

Lagiàalcon una buona dose di.Con la salvezza matematica ormai in tasca, dirigenti e tifosi rossoblu sono proiettati alla prossima stagione.Tra presente eè tempo di bilanci: il primo lo stila la bandiera della, l’uomo da 486 presenze, oggi in dirigenza, ovvero Stefano "Fefi" Goldoni."È stato un finale sofferto, in realtà quasi tutta la stagione è stata complicata, soprattutto dopo quella maledetta sconfitta contro il Chieti nella gara di andata - spiega Goldoni -. Da quel momento in poi si sono materializzati tanti problemi, ma l’aspetto più delicato è stato risolto qualche settimana fa. Un passaggio difficile, seppur importante sia per i dirigenti sia per la città. Ammettere di aver commesso degli errori, cambiare in corsa e non far pesare alla squadra le conseguenze delle proprie scelte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it