la via romea germanica nel giubileo

Domani, alle 20.30, a Palazzo del Capitano, avrà luogo la conferenza su "La Via Romea Germanica nell'anno del Giubileo". Durante la serata ci sarà la presentazione dell'importante via medievale che passava (e passa) anche per Bagno di Romagna, con proposte e immagini di Mirko Pacioni presidente Associazione Italiana Via Romea Germanica e l'intervento al Alberto Merendi del Consorzio natura e Natura di San Piero in Bagno. L'iniziativa è promossa dall'associazione Tra Monti e Valli Asd-Aps-U.S.Acli, nell'ambito della rassegna 2025 "Naturalmente" che prevede incontri, cammini e letture.

