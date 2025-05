La tragedia di Princess uccisa dal treno a 17 anni | monopattino caduto sulle rotaie lei cercò di prenderlo sporgendosi

Princess Dian Balog non è caduta sul binario 2 della stazione di Greco Pirelli. La ricostruzione della prima ora della tragedia del 25 aprile va parzialmente corretta, alla luce delle immagini registrate dalle telecamere e passate al setaccio nei giorni successivi. Fotogrammi non nitidissimi ma sufficienti a tratteggiare una dinamica alternativa: la diciassettenne filippina si è chinata sulla banchina per disincastrare il monopattino con il quale aveva percorso più volte la strettissima lingua d’asfalto lasciata libera da un’area di cantiere (off limits per il personale non autorizzato) e che a un certo punto le sarebbe scappato di mano finendo sulle rotaie; con ogni probabilità, non si è accorta (o si è resa conto del pericolo solo negli ultimi istanti) che in quel momento stava arrivando il treno S11 del Passante partito da Chiasso e diretto a Porta Garibaldi. 🔗 Ilgiorno.it - La tragedia di Princess uccisa dal treno a 17 anni: monopattino caduto sulle rotaie, lei cercò di prenderlo sporgendosi Milano –Dian Balog non è caduta sul binario 2 della stazione di Greco Pirelli. La ricostruzione della prima ora delladel 25 aprile va parzialmente corretta, alla luce delle immagini registrate dalle telecamere e passate al setaccio nei giorni successivi. Fotogrammi non nitidissimi ma sufficienti a tratteggiare una dinamica alternativa: la diciassettenne filippina si è chinata sulla banchina per disincastrare ilcon il quale aveva percorso più volte la strettissima lingua d’asfalto lasciata libera da un’area di cantiere (off limits per il personale non autorizzato) e che a un certo punto le sarebbe scappato di mano finendo; con ogni probabilità, non si è accorta (o si è resa conto del pericolo solo negli ultimi istanti) che in quel momento stava arrivando ilS11 del Passante partito da Chiasso e diretto a Porta Garibaldi. 🔗 Ilgiorno.it

