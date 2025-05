La testa di Borrelli regala al Brescia tre punti d' oro

testa di Borrelli poco prima della mezz'ora consente al Brescia di violare il "Tombolato" e di strappare al Cittadella tre punti d'oro, che proiettano le Rondinelle a quota 38 a fianco della Reggiana sull'orlo dei playout.È questo il verdetto finale di un incontro che ha dovuto fare i conti pure con lo spavento trasmesso dal malore accusato da due tifosi che ha costretto ad intervenire i soccorritori, posticipando di oltre un'ora l'inizio della gara. Una sfida che, tornando al campo, mister Maran ha affrontato con indubbio coraggio, riproponendo le due punte e il trequartista e, soprattutto, preferendo il giovane Calvani al centro della difesa al fianco di Adorni, ex di turno. Scelte che hanno pagato, mettendo in mostra una formazione biancazzurra finalmente co n vincente e concreta, in grado non solo di costringere ben presto i granata all'inseguimento, ma di serrare le fila per condurre in porto un successo che può imprimere una decisa spinta verso la salvezza per le Rondinelle.

