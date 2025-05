La terza via per abbattere le emissioni senza ideologia c’è

Terza edizione del concorso "Con Ali di Carta" per abbattere il muro della malattia - Scade domenica prossima, 30 marzo, il termine per la presentazione degli elaborati al concorso "Con Ali di Carta: la narrazione che cura", rivolto ai piccoli pazienti, ai loro parenti e agli amici. Questa è l'ultima settimana per partecipare alla terza edizione dell’evento... 🔗veronasera.it

Ciclabili, bus elettrici e aree verdi. La corsa per abbattere le emissioni - L’Italia ha intensificato gli sforzi per promuovere città sostenibili. Le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Umbria si distinguono per l’attivazione di iniziative concrete nel biennio 2024-2025, tese a migliorare la qualità della vita urbana e favorire uno sviluppo ambientale equilibrato e resiliente. BOLOGNA E L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE A Bologna, il progetto “Bologna Empowering Talent (BET) 2025” promuove l’inserimento di giovani talenti under 30 nel tessuto produttivo locale per affrontare sfide legate a digitalizzazione e sostenibilità. 🔗quotidiano.net

Ecco come abbattere consumi ed emissioni delle auto: cambiare stile di guida - oltre ad abbattere il consumo di carburante fino al 20-30%, si potranno diminuire le emissioni di CO2 e particolato in modo evidente… Basta uno stile di guida diverso per dare il proprio ... 🔗msn.com

Campania, con i minibond investiti 200 milioni. Al via la terza emissione - CDP e MCC agiscono in qualità di investitori, sottoscrivendo ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo delle emissioni di ABS. «Stiamo per varare la terza emissione _ anticipa il professore ... 🔗msn.com