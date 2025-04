La strage infinita della fibra serial killer

strage infinita della fibra serial killer il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - La strage infinita della fibra serial killer La bonifica va a rilento e di amianto si continua a morire. L’Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha calcolato 7 mila morti in Italia lo scorso anno per malattie amianto correlate . Lail manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Su altri siti se ne discute

Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto - Una scia di sangue infinita, stragi orribili che si rincorrono da nord a sud, spazzando via l’esistenza di decine di persone senza lasciare il tempo nemmeno di recuperare i nomi […] The post Striscia di sangue infinita, la strage dei bambini senza volto first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Strage di Erba, storia infinita: Azouz condannato per i veleni sui fratelli Castagna e l’ultima speranza di Olindo e Rosa. Gli incroci in Cassazione - ERBA (Como) – Un ricorso inammissibile: con questa formula, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano che un anno fa aveva rigettato l’istanza presentata da Azouz Marzouk, tunisino di 44 anni, condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per diffamazione aggravata nei confronti dei fratelli Beppe e Pietro Castagna. Rendendo così definitiva la sentenza nei confronti del vedovo di Raffaella Castagna, una delle vittime della strage di Erba dell’11 dicembre 2006, assieme al figlio Youssef di due anni, costata l’ergastolo irrevocabile a Olindo Romano e Rosa ... 🔗ilgiorno.it

La strage di Fidene: ergastolo a Campiti per l'omicidio di 4 donne - AGI - I giudici della prima Corte d'Assise di Roma hanno condannato all'ergastolo Claudio Campiti nel processo sulla 'Strage di Fidene'. Campiti è l'uomo che, l'11 dicembre del 2022, aprì il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto uccidendo quattro donne. Il pm di Roma Giovanni Musarò, ora passato alla Direzione Nazionale Antimafia, aveva sollecitato nei suoi confronti, lo scorso 10 dicembre, la pena dell'ergastolo. 🔗agi.it

Su questo argomento da altre fonti

La strage infinita della fibra serial killer; Nella fabbrica dei treni dove 350 operai hanno perso la vita per un mesotelioma; Allarme salute: asbesto presente in 370 mila edifici. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La strage infinita della fibra serial killer - Salute (ExtraTerrestre) La bonifica va a rilento e di amianto si continua a morire. L’Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha calcolato 7 mila morti in Italia lo scorso anno per malattie amianto corre ... 🔗ilmanifesto.it

Morti sul lavoro, strage infinita. L'Inail: "Basta risparmiare sulla sicurezza" - Strage proseguita a marzo e aprile con altri incidenti fatali. Dietro i numeri le tragedie, il dolore delle famiglie. L'unica possibile soluzione per invertire un trend al momento stazionario è ... 🔗rainews.it