La storica edicola fa festa col Carlino

Carlino’ visto che abbiamo accompagnato la storia di questo quotidiano per 55 anni con la nostra edicola" dicono Danilo Ribichini titolare dell’edicola cartoleria ‘Corsi Novella’ fondata nel 1970, e il padre Nello, 88anni, per tutti il ‘nonno Eroico’ per la sua lunghissima partecipazione all’Eroica (corsa con bici d’epoca di Gagliole del Chianti, in Toscana), affezionati lettori del Carlino. "Siamo anche affezionati lettori e vedendo che sono state promosse iniziative per celebrare un anniversario così importante, ci fa piacere annoverarci tra quanti vedono in questo giornale un punto di riferimento, e condividere il piccolo, grande contributo che abbiamo dato in tanti anni alla diffusione del quotidiano attraverso un’edicola ormai storica della zona". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - La storica edicola fa festa col Carlino "Vogliamo festeggiare anche noi il 140esimo anniversario de ‘il Resto del’ visto che abbiamo accompagnato la storia di questo quotidiano per 55 anni con la nostra" dicono Danilo Ribichini titolare dell’cartoleria ‘Corsi Novella’ fondata nel 1970, e il padre Nello, 88anni, per tutti il ‘nonno Eroico’ per la sua lunghissima partecipazione all’Eroica (corsa con bici d’epoca di Gagliole del Chianti, in Toscana), affezionati lettori del. "Siamo anche affezionati lettori e vedendo che sono state promosse iniziative per celebrare un anniversario così importante, ci fa piacere annoverarci tra quanti vedono in questo giornale un punto di riferimento, e condividere il piccolo, grande contributo che abbiamo dato in tanti anni alla diffusione del quotidiano attraverso un’ormaidella zona". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

