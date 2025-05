La storia dietro la foto di Yamal in braccio a Messi 17 anni prima delle magie con l’Inter e della nomina a suo erede

Yamal, il fenomeno che a 17 anni ha trascinato il Barcellona contro l'Inter nella semifinale-show di Champions League, terminata 3 a 3. Il baby-fuoriclasse ha "impressionato il mondo", scrive Sport. L'altro quotidiano AS titola: "Meraviglioso, le magie di Lamine nella sua partita n. 100 in blaugrana". Con l'Inter, Yamal ha sprigionato tutto il suo potenziale, dimostrando di essere oggi un giocatore unico al mondo. Anche Marca parla del match come di "un festival" e Mundo Deportivo commenta così la prestazione del 17enne: "Mamma mia". Inevitabilmente, sono tornati copiosi i paragoni con Leo Messi: "È l'erede naturale", sottolinea AS (lo spiega anche Stefano Boldrini nelle sue pagelle per ilfattoquotidiano.it). E suonano significative le parole pronunciate da Simone Inzaghi nel post-gara: "Lamine Yamal penso che sia un talento che nasca ogni 50 anni, mi ha impressionato vederlo dal vivo", ha detto il tecnico dell'Inter.

