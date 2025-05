La storia di Alessio 21 anni con autismo | dall’Alberghiero in pizzeria e al supermercato la sua inclusione socio-lavorativa

Alessio stava terminando gli studi all'Istituto Alberghiero di Palermo - siamo nel periodo della pandemia - è stato penalizzato perché ha dovuto fare due anni a casa con la DAD e non è riuscito a frequentare il laboratorio previsto nel suo percorso scolastico. Dopo l'Alberghiero, Alessio Gatto, giovane palermitano di 21 anni con autismo grave e una grande passione per il cibo e la ristorazione, sta realizzando due importanti esperienze d'inclusione sociale e lavorativa nel reparto ortofrutta di un supermercato e di aiuto sala in una pizzeria a Palermo.

