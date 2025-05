La spesa per la Difesa torna alla Guerra fredda +94% nel 2024

Difesa, nel 2024 spesa globale a 2.718 miliardi: “Il più forte rialzo dalla Guerra fredda” - Il rialzo maggiore su base annua dalla fine della Guerra Fredda. E’ il nuovo record fatto registrare nel 2024 per la spesa militare globale, che ha messo a segno il 10° rialzo annuo consecutivo. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), nel 2024 la spesa corretta per l’inflazione è aumentata del 9,4%, raggiungendo i 2.718 miliardi di dollari. 🔗ilfattoquotidiano.it

