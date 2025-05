La sorprendente ammissione di Hamilton sui problemi con la Ferrari | Abbiamo peggiorato la macchina

Hamilton ammette le difficoltà del suo primo anno in Ferrari e spiega i motivi del lento adattamento alla SF-25 facendo anche un'ammissione riguardo al lavoro fatto sulla durante i weekend di gara. 🔗 Alla vigilia del GP di Miami della Formula 1 2025 Lewisammette le difficoltà del suo primo anno ine spiega i motivi del lento adattamento alla SF-25 facendo anche un'riguardo al lavoro fatto sulla durante i weekend di gara. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Hamilton “usato” dalla Ferrari, l’inglese nasconde i problemi della Rossa - È stato un debutto da dimenticare, quello di Lewis Hamilton in Ferrari nel GP d’Australia. Quanto successo a Melbourne esige ora una risposta decisa da parte della Ferrari. Lewis Hamilton ha steccato di brutto al GP d’Australia, prima gara stagionale della nuova stagione 2025 di Formula 1. E lo stesso è stato pure per Charles Leclerc, altrettanto deludente in quanto a prestazione offerta e piazzamento finale ottenuto. 🔗sportnews.eu

Ritiro Hamilton, l’ammissione della Ferrari: ora è tutto chiaro - Impazzano le indiscrezioni sul futuro di Lewis Hamilton con qualcuno che parla anche di ritiro: la Ferrari prende posizione e fa chiarezza Dal sogno all’incubo con una velocità spaventosa, proprio quella che sembra mancare alla Ferrari, almeno quella con il numero 44 sul musetto. Per Lewis Hamilton l’avventura a Maranello non è inizia nel migliore dei modi. Strano a dirsi per un sette volte campione del mondo che ha già una vittoria (in una sprint) all’attivo con il Cavallino Rampante, ma le sue prestazioni sono apparse lontane anni luce da quelle di Leclerc. 🔗sportface.it

F1, Charles Leclerc minimizza i problemi della Ferrari a Jeddah. Hamilton disperso nelle libere - Calato il sipario sul venerdì a Jeddah (Arabia Saudita), quinta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul veloce circuito saudita, i team avevano un obiettivo: esprimere efficienza aerodinamica su una pista su cui l’80% del tempo sul giro si tiene il piede sull’acceleratore, ma nello stesso tempo generare dal fondo carico per affrontare con efficacia il primo settore. Da questo punto di vista si pensava che la McLaren sarebbe stata il riferimento e così è stato per quanto si è visto in pista. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Charles Leclerc sorprende tutti, problemi per Lewis Hamilton - Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ... 🔗msn.com

L’amara ammissione di Lewis Hamilton sulla Ferrari: “Non mi aspettavo fosse così pessimo” - Dopo il difficile inizio del Mondiale di Formula 1 2025 Lewis Hamilton ha ammesso di avere avuto difficoltà di adattamento alla Ferrari che non si aspettava ... 🔗fanpage.it

Ferrari, come tornare a lottare per la vittoria? I problemi di Hamilton e Leclerc, i punti chiave in vista del Gp di Jeddah - Melbourne, pista bagnata, la prima Ferrari al traguardo è quella di Charles Leclerc, ottava a 19"826 dal vincitore Lando Norris con la McLaren-Mercedes. Shanghai, Leclerc ... 🔗msn.com