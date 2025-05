La sorella segreta della Scala dei Turchi | c’è una spiaggetta in Sicilia che è tanto bella quanto sconosciuta | Il suo marmo bianco toglie il fiato

Sicilia la Scala dei Turchi ha una "gemella" meno famosa ma altrettanto affascinante. La Scala dei Turchi, uno dei gioielli più abbaglianti della Sicilia. Questa meraviglia naturale, che si erge maestosa sulla costa agrigentina, è una scogliera di marna bianca purissima. La sua forma particolare, modellata nei millenni dal vento e dalle onde, ricorda un'immensa scalinata naturale che digrada dolcemente verso un mare cristallino dalle mille sfumature di blu e verde.Ma perché un nome così suggestivo, "Scala dei Turchi"? La leggenda narra che durante le incursioni saracene, considerate localmente "turche", queste insenature riparate offrissero un approdo sicuro alle navi dei pirati. Si dice che i saraceni risalissero questa "Scala" naturale per poi saccheggiare i villaggi circostanti.

