La sicurezza sul lavoro è prioritaria | va affrontata con maggiore decisione

Ecodibergamo.it - «La sicurezza sul lavoro è prioritaria: va affrontata con maggiore decisione» IL CORTEO. In tremila alla manifestazione a Bergamo organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Il corteo è partito da piazzale Marconi e ha raggiunto piazza Vittorio Veneto, dove si sono tenuti i discorsi delle autorità. 🔗 Ecodibergamo.it

Lavoro, Sbarra: "A Casteldaccia per la sicurezza, la vita va anteposta a tutto” - "Siamo stati a Casteldaccia, in provincia di Palermo, al fianco di Daniela Fumarola per sostenere una necessità prioritaria e indifferibile: la sicurezza sui luoghi di lavoro", ha detto Nausica Sbarra, segretaria generale della Cisl della Città metropolitana di Reggio Calabria, commentando la... 🔗reggiotoday.it

1 maggio: Mattarella, morti lavoro piaga, impegno sicurezza va rafforzato - Milano, 29 apr. (LaPresse) – “Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all’azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. “È evidente che l’impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Riguarda le istituzioni, le imprese, i lavoratori. 🔗lapresse.it

Mattarella: “Morti sul lavoro una piaga, impegno per sicurezza va rafforzato” - “Quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita all’azienda BSP Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione della Festa del lavoro. “È evidente che l’impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Riguarda le istituzioni, le imprese, i lavoratori. Ringrazio Cgil, Cisl e Uil per aver scelto la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro come tema di un Primo maggio unitario. 🔗lapresse.it

1 maggio, Manfredi: “Patto per il lavoro sfida prioritaria” - 1 maggio, Manfredi: “Patto per il lavoro sfida prioritaria”(Adnkronos) – "Oggi la vera sfida del Paese è il lavoro: un lavoro equo, giusto, sicuro e con una retribuzione adeguata. Siamo una Repubblica ... 🔗msn.com

Un primo maggio per la sicurezza e contro la precarietà del lavoro: “Senza soldi non c’è salute” - Salute, sicurezza, precarietà. In tutta Italia è alla Spezia, Cgil, Cisl e Uil organizzano la giornata del primo maggio, incentrata quest’anno su temi che in modo particolare sono stati all’ordine de ... 🔗msn.com

Bombardieri, ‘sicurezza al lavoro non è solo questione di soldi’ - ROMA, 01 MAG – “Abbiamo appreso che ci sono 600 milioni per la sicurezza e che il confronto con il governo partirà giovedì 8 maggio. Questa volta abbiamo solo l’annuncio: è già un passo avanti. Ma non ... 🔗msn.com