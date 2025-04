La sfida di Guglielmo Scilla | tornare a parlare dopo l' intervento

Guglielmo Scilla affronta il suo percorso di recupero e la sua voglia di tornare alla normalità. Guglielmo Scilla: il recupero dopo l’intervento alle corde vocali su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - La sfida di Guglielmo Scilla: tornare a parlare dopo l'intervento Scopriamo comeaffronta il suo percorso di recupero e la sua voglia dialla normalità.: il recuperol’alle corde vocali su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Guglielmo Scilla, noto come Willwoosh, affronta un intervento alle corde vocali: il racconto dell'operazione

Guglielmo Scilla, noto come Willwoosh, affronta un intervento alle corde vocali: il racconto dell’operazione - Guglielmo Scilla, noto come Willwoosh, annuncia su Instagram un intervento alle corde vocali che lo costringerà a un periodo di silenzio forzato. L'attore esprime gratitudine per il supporto ricevuto. 🔗ecodelcinema.com

Guglielmo Scilla in ospedale, l'operazione che preoccupa i fan: «È stata più tosta del previsto». Come sta lo youtuber - Guglielmo Scilla, attore e youtuber, conosciuto con il nome di Willwoosh, ha svelato ai suoi follower su Instagram di essersi sottoposto a un delicato intervento alle corde ... 🔗msn.com

Come sta Guglielmo Scilla dopo l’operazione alle corde vocali?/ La confessione - Come sta Guglielmo Scilla dopo la delicata operazione alle corde vocali, l’attore: “Dovrò stare in silenzio per un po’...”. 🔗ilsussidiario.net