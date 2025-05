La Sea Beyond Ideas Box arriva alla Stazione Zoologica Anton Dohrn e accoglie il Plankton Atlas

Lunedì 5 maggio, alle ore 10.00, presso il Museo Darwin-Dohrn, Villa Comunale Napoli, è in programma l'evento di Ocean Literacy LA SEA Beyond Ideas Box arriva alla Stazione Zoologica e accoglie il Plankton Atlas. In particolare, la mediateca mobile interamente dedicata all'Educazione all'Oceano.

Ambiente, 500 ragazzi a lezione di Oceano: sbarca a Ischia la prima Sea Beyond Ideas Box - Cinquecento giovani studenti, dai 4 ai 17 anni, a lezione di oceano. Per approfondirne la biodiversità, apprendere il rapporto tra mare e clima e, soprattutto, affrontare su base comunitaria le sfide ambientali. Arriva a Ischia e Procida la prima Sea Beyond Ideas Box, realizzata da Biblioteche Senza Frontiere Italia – organizzazione no-profit che lavora per consentire l’accesso all’informazione, all’istruzione e alle risorse culturali a bambini e giovani cittadini in comunità vulnerabili – con il supporto di Sea Beyond, il progetto del Gruppo Prada condotto dal 2019 in partnership con ... 🔗ildenaro.it

“Sea Beyond Ideas Box” arriva a Ischia e Procida: una mediateca mobile per l’educazione all’oceano - Un’innovazione itinerante per sensibilizzare e formare le giovani generazioni sul rispetto e la tutela del mare: è questo l’obiettivo del progetto “Sea Beyond Ideas Box”, che sbarca ufficialmente ... 🔗ildispariquotidiano.it

