La scuola come investimento lo Snals rilancia il valore dell’istruzione per il futuro del Paese Serafini | Non ci può essere futuro se non c’è formazione

Paese.L'articolo La scuola come investimento, lo Snals rilancia il valore dell’istruzione per il futuro del Paese. Serafini: “Non ci può essere futuro se non c’è formazione” . 🔗 La valorizzazione del lavoro nel settore dell'istruzione rappresenta una priorità imprescindibile per lo sviluppo del.L'articolo La, loilper ildel: “Non ci puòse non c’è” . 🔗 Orizzontescuola.it

Su altri siti se ne discute

Rinnovo contratto scuola 2022-24, Serafini (Snals): “Ci vuole una svolta, prioritario garantire il potere d’acquisto dei salari eroso dall’inflazione” - Sono ufficialmente iniziate all'Aran le trattative per il rinnovo del CCNL 2022-24. Lo Snals Confsal, attraverso le parole della segretaria generale Elvira Serafini, ha delineato le priorità sindacali, definendo il precedente CCNL 2019-21 un semplice "contratto ponte" e chiedendo ora un accordo che rappresenti "una reale svolta per le condizioni di vita e di lavoro di tutto il personale". L'articolo Rinnovo contratto scuola 2022-24, Serafini (Snals): “Ci vuole una svolta, prioritario garantire il potere d’acquisto dei salari eroso dall’inflazione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... 🔗orizzontescuola.it

Un investimento da 2,5 milioni: inaugurati i nuovi spazi della scuola Francesco Rosaspina - C’è una scuola più sicura e spaziosa, con nuove aule e spazi esterni per la didattica, per le ragazze e i ragazzi di Montescudo-Monte Colombo, in provincia di Rimini, nella Valle del fiume Conca. I 127 tra alunne e alunni della primaria e 131 della secondaria di primo grado della scuola... 🔗riminitoday.it

Nuova scuola, posata la prima pietra. Investimento record da 10 milioni: "Qui valorizzeremo ogni talento" - BOFFALORA TICINO (Milano) Un investimento che sfiora i 10 milioni di euro per una struttura che si sviluppa su circa 8.500 metri quadrati: questa settimana è stato collocato il primo e simbolico mattone che segna il via ai lavori del nuovo polo scolastico, reso possibile da un finanziamento di 8,7 milioni concesso dalla Regione che copre gran parte della spesa e che è stato concesso in virtù dello spirito innovativo del progetto presentato. 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La scuola come investimento, lo Snals rilancia il valore dell'istruzione per il futuro del Paese. Serafini: Non ci può essere futuro se non c'è formazione; Il segretario Serafini: Parte da qui la svolta per le politiche della scuola. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scuola, Serafini (Snals): "Contratto subito e formazione statale" - "La scuola è il primo luogo in cui si costruisce il futuro del lavoro. È qui che si formano le competenze, i cittadini, la coscienza collettiva. Eppure, troppo spesso, chi lavora nella scuola - insegn ... 🔗msn.com

La scuola a napoli, snals chiede riconoscimento e nuovi diritti per il lavoro nel settore istruzione - A Napoli, Confsal e Snals evidenziano le difficoltà del lavoro nella scuola, chiedendo l’inserimento del comparto istruzione nel patto nazionale del lavoro e il rinnovo urgente dei contratti. 🔗gaeta.it

Rsu scuole, lo Snals si conferma terzo sindacato in Abruzzo - il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (SNALS) si compiace dei risultati ottenuti, che confermano di essere ancora il terzo sindacato regionale per consensi ottenuti certificando una netta ... 🔗ekuonews.it