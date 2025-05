La scenografia del piatto protagonista a ’Prima scena’

scena’, rassegna regionale che celebra un’arte troppo spesso misconosciuta, quella dello scenografo. Non a caso il direttore artistico è Giancarlo Basili, che ha ‘firmato’ decine e decine di film, tra cui ‘La stanza del figlio’ di Nanni Moretti, girato ad Ancona. La rassegna prevede proiezioni, mostre, convegni, spettacoli e concerti. Si inizia da Potenza Picena (9, 10 e 11 maggio) con un tributo a Ferdinando Scarfiotti. Saranno proiettati i film ‘Toys’ e Il conformista’ con interventi di Basili e del regista Marco Tullio Giordana. Poi si andrà avanti fino a settembre, toccando Urbino, Montefiore dell’Aso, Macerata e Ascoli Piceno. Nella provincia di Ancona l’appuntamento è a Senigallia, dove il programma sarà suddiviso in due giornate.Il 31 maggio si parlerà di scenografia nell’alta cucina con una conferenza dello chef stellato Errico Recanati dal titolo ‘La scenografia del piatto’. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "La scenografia del piatto" protagonista a ’Prima scena’ Seconda edizione per il festival ‘Prima, rassegna regionale che celebra un’arte troppo spesso misconosciuta, quella dello scenografo. Non a caso il direttore artistico è Giancarlo Basili, che ha ‘firmato’ decine e decine di film, tra cui ‘La stanza del figlio’ di Nanni Moretti, girato ad Ancona. La rassegna prevede proiezioni, mostre, convegni, spettacoli e concerti. Si inizia da Potenza Picena (9, 10 e 11 maggio) con un tributo a Ferdinando Scarfiotti. Saranno proiettati i film ‘Toys’ e Il conformista’ con interventi di Basili e del regista Marco Tullio Giordana. Poi si andrà avanti fino a settembre, toccando Urbino, Montefiore dell’Aso, Macerata e Ascoli Piceno. Nella provincia di Ancona l’appuntamento è a Senigallia, dove il programma sarà suddiviso in due giornate.Il 31 maggio si parlerà dinell’alta cucina con una conferenza dello chef stellato Errico Recanati dal titolo ‘Ladel’. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci protagonista per la prima volta a Tuttofood 2025 - In attesa di partecipare alla sua prima storica Final Four di Champions League la Savino Del Bene Scandicci è pronta a presenziare ad una manifestazione molto attesa. Una delegazione della squadra biancoblù- come annuncia una nota di stampa di Savino Del Bene - sarà protagonista per la prima... 🔗firenzetoday.it

Sir Susa Vim Perugia vince la prima semifinale scudetto con Plotnytskyi protagonista - C’è ottimismo tra la tifoseria della Sir Susa Vim Perugia che sabato sera ha visto vincere la prima partita della serie di semifinale scudetto abbastanza agevolmente. I block-devils sono apparsi cinici e determinati, uno dei protagonisti della sfida è stato senza ombra di dubbio lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi che ha esternato il suo pensiero sul momento: "Siamo in semifinale, tutti vogliono vincere, e Civitanova Marche ha dimostrato di volerlo anche senza il suo capitano. 🔗lanazione.it

Mare Fuori 5, la prima clip in esclusiva con protagonista Rosa Ricci – Video - In attesa dell’arrivo della quinta stagione di Mare Fuori sul piccolo schermo, una clip in anteprima mostra Rosa e Silvia di nuovo insieme. I primi sei episodi di Mare Fuori 5 arriveranno su RaiPlay in anteprima il 12 marzo. Su Rai2 la nuova stagione farà il suo debutto il 26 marzo. Al centro della scena i personaggi che […] 🔗2anews.it

Approfondimenti da altre fonti

La scenografia del piatto protagonista a ’Prima scena’; Prima Scena, da Macerata a Urbino: la scenografia protagonista di un festival diffuso nelle Marche; Giovanissimo chef apre un ristorante a Modena che cambia scenografia ogni 4 mesi; Dante Ferretti alla guida di un festival sulla scenografia nelle sue Marche. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Prima Scena”, Festival dedicato alla scenografia. Appuntamenti ad Ascoli e Montefiore dell’Aso - La manifestazione, giunta alla seconda edizione si conferma un’importante occasione di conoscenza e approfondimento dell’arte scenografica, capace di unire memoria, creatività e innovazione, portando ... 🔗picenooggi.it