La scaletta del Concerto del 1 maggio 2025 in diretta tv | dove vederlo gli orari e l’ordine dei cantanti a Roma

diretta del Concerto del Primo maggio, che torna con la 36esima edizione. Appuntamento a Piazza San Giovanni, conducono Noemi, Ermal Meta, Big Mama e Vincenzo Schettini. 🔗 Ladeldel Primo, che torna con la 36esima edizione. Appuntamento a Piazza San Giovanni, conducono Noemi, Ermal Meta, Big Mama e Vincenzo Schettini. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: orario e scaletta artisti - Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest’anno si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio, il palco si animerà con una straordinaria line-up di artisti affermati e le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany, pronti a celebrare la Festa dei Lavoratori in un’atmosfera di festa e condivisione. 🔗funweek.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: orario e scaletta artisti - Il conto alla rovescia è iniziato per il Concertone del Primo Maggio 2025, il più grande evento di musica gratuito in tutta Europa, che anche quest’anno si terrà nella storica Piazza San Giovanni a Roma. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 1 maggio, il palco si animerà con una straordinaria line-up di artisti affermati e le fresche sonorità dei vincitori del contest 1MNEXT di iCompany, pronti a celebrare la Festa dei Lavoratori in un’atmosfera di festa e condivisione. 🔗funweek.it

Approfondimenti da altre fonti

Primo Maggio Taranto, non solo Tommy Cash: la scaletta definitiva degli artisti al concertone; Concerto Taranto primo Maggio 2025: orari, scaletta e come arrivare; Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia; Concerto del Primo maggio 2025, la scaletta completa: da Elodie a Lucio Corsi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Concerto del Primo Maggio 2025: scaletta definitiva, orari e cantanti. Da Achille Lauro a Giorgia - L'1 maggio 2025 si terrà il Concerto dalle 13:30 alla mezzanotte con tanti ospiti e momenti di riflessione e spettacolo: tutte le anticipazioni e la scaletta ... 🔗libero.it

Scaletta Concerto primo maggio, Piazza San Giovanni. Ecco l’ordine dei cantanti - Oggi pomeriggio consueto «concertone» organizzato dai tre principali sindacati italiani. Ecco dove vederlo, orari e la scaletta dei cantanti. 🔗money.it

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: da Achille Lauro a Elodie e Giorgia - Il concertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2025, scaletta cantanti, conduttori e guida per seguirlo da piazza San Giovanni. 🔗gazzetta.it