La sanità a Taiwan è un modello che la Cina tiene fuori dall’Oms Scrive il min Chiu Tai-yuan

sanità, i membri hanno adottato il Quattordicesimo Programma Generale di Lavoro dell’Organizzazione Mondiale della sanità (Oms) per il periodo 2025-2028. Il programma include tra i suoi obiettivi strategici il miglioramento della copertura dei servizi sanitari e il rafforzamento delle protezioni finanziarie per garantire la copertura sanitaria universale. L’Oms ha invitato tutti i Paesi ad agire su queste questioni.Per quanto riguarda la copertura sanitaria universale, Taiwan ha lanciato il sistema di Assicurazione Sanitaria Nazionale (National Health Insurance, Nhi) nel 1995. 🔗 Formiche.net - La sanità a Taiwan è un modello, che la Cina tiene fuori dall’Oms. Scrive il min. Chiu Tai-yuan La salute è un diritto umano fondamentale e un valore universale. Migliorare la salute comporta un maggiore benessere per le persone e ha ripercussioni sulla sopravvivenza e sullo sviluppo di un Paese, e persino del mondo intero. Alla 77ª Assemblea Mondiale della, i membri hanno adottato il Quattordicesimo Programma Generale di Lavoro dell’Organizzazione Mondiale della(Oms) per il periodo 2025-2028. Il programma include tra i suoi obiettivi strategici il miglioramento della copertura dei servizi sanitari e il rafforzamento delle protezioni finanziarie per garantire la copertura sanitaria universale. L’Oms ha invitato tutti i Paesi ad agire su queste questioni.Per quanto riguarda la copertura sanitaria universale,ha lanciato il sistema di Assicurazione Sanitaria Nazionale (National Health Insurance, Nhi) nel 1995. 🔗 Formiche.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina avverte Taiwan: rischio di aumento delle attività militari intorno all'isola - La Cina avverte Taiwan sul rischio di aumento delle sue attività militari intorno all'isola. "Quanto più gli elementi dell'indipendenza di Taiwan creeranno problemi, tanto più stretta sarà la corda attorno al loro collo e tanto più affilata sarà la spada sulle loro teste: avvertiamo le autorità del Partito democratico progressista (al potere a Taipei, ndr) che è meglio fermarsi e tornare indietro, altrimenti se continuano finiranno in un vicolo cieco". 🔗quotidiano.net

Sanità territoriale tra Cot, case e ospedali di comunità: ecco il modello Toscana. La mappa delle strutture coinvolte - Firenze, 12 marzo 2025 – In Toscana si sperimenta la nuova sanità territoriale. Prima del termine fissato per la conclusione e il collaudo di case e ospedali di comunità che affiancheranno le centrali operative territoriali (Cot), regia e vera novità della nuova architettura, prende il via un percorso di sperimentazione dei servizi di prossimità condiviso con i sindacati dei pensionati. Trentasei le strutture coinvolte in tutta la regione, tra Cot, case e ospedali di comunità, un pubblico composto da anziani e malati cronici e ovviamente i professionisti del sistema sanitario. 🔗lanazione.it

Tensioni crescenti tra Cina e Taiwan: esercitazioni militari e avvertimenti - La Cina ha avvertito Taiwan del rischio di un’intensificazione delle attività militari attorno all’isola. Il portavoce dell’Esercito Popolare di Liberazione, Wu Qian, ha dichiarato che “più gli elementi indipendentisti di Taiwan creeranno problemi, più si stringerà il cappio attorno al loro collo e più affilata sarà la spada sulle loro teste”. Ha inoltre invitato le autorità del Partito Democratico Progressista, attualmente al governo a Taipei, a “fermare le loro azioni separatiste”, avvertendo che, in caso contrario, si troveranno “senza via d’uscita”. 🔗laprimapagina.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La sanità a Taiwan è un modello, che la Cina tiene fuori dall’Oms. Scrive il min. Chiu Tai-yuan; L’Eurocamera condanna la Cina per le esercitazioni e le provocazioni militari contro Taiwan; Taiwan, l’Europarlamento condanna la Cina per sue azioni unilaterali; Il ruolo di Taiwan nelle relazioni tra Cina ed Europa. 🔗Approfondimenti da altre fonti