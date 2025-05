La rovesciata dei sogni compie 40 anni Il Museo Amaranto organizza la festa

festa per celebrare il 40° anniversario della rovesciata dei sogni di Domenico Neri. La sta organizzando il Museo Amaranto per lunedì 9 giugno allo stadio Comunale, proprio lì dove Menchino segnò il gol decisivo contro il Campobasso, appena un minuto e mezzo dopo essersi fatto parare un. 🔗 Today.it - La rovesciata dei sogni compie 40 anni. Il Museo Amaranto organizza la festa Unaper celebrare il 40°versario delladeidi Domenico Neri. La stando ilper lunedì 9 giugno allo stadio Comunale, proprio lì dove Menchino segnò il gol decisivo contro il Campobasso, appena un minuto e mezzo dopo essersi fatto parare un. 🔗 Today.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La rovesciata dei sogni compie 40 anni. Il Museo Amaranto organizza la festa - Una festa per celebrare il 40° anniversario della rovesciata dei sogni di Domenico Neri. La sta organizzando il Museo Amaranto per lunedì 9 giugno allo stadio Comunale, proprio lì dove Menchino segnò il gol decisivo contro il Campobasso, appena un minuto e mezzo dopo essersi fatto parare un... 🔗arezzonotizie.it

“We are the world”: la super hit solidale compie 40 anni - We Are The World: il brano scritto da Lionel Ritchie e Michael Jackson e che ha riunito le star della musica oltreoceano veniva pubblicato il 7 marzo del 1985. Pochi mesi prima, Do They Know It’s Christmas, scritto da Bob Geldof e Midge Ure arrivato nell’AirPlay radiofonico nel Natale 1984, aveva raggiunto la vetta delle classifiche in diversi paesi. Colpito dalla carestia che aveva attraversato l’Africa, il cantautore aveva firmato a quattro mani con Midge Ure la super hit e per l’incisione aveva radunato Sting, Simon Le Bon, gli U2, Phil Collins, Boy George, Tony Hadley e George Michael ... 🔗metropolitanmagazine.it

Lo storico negozio di merceria compie 40 anni di attività - I rappresentanti dell'amministrazione comunale di Solarolo e di Confesercenti hanno partecipato ai festeggiamenti per i 40 anni di vita di Grazia Nonsolomerceria, attività gestita da Maria Grazia Dal Borgo e dalla collaboratrice Barbara nel centrale Corso Mazzini. "Anche tanti colleghi... 🔗ravennatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La rovesciata dei sogni compie 40 anni. Il Museo Amaranto organizza la festa; La rovesciata dei sogni compie 40 anni Il Museo Amaranto organizza la festa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il 9 giugno festa allo stadio comunale per i 40 anni della Rovesciata dei sogni di Menchino Neri - Stefano Turchi spiega: “Quello che intendiamo fare, 40 ... rovesciata (67°) passano manciate di secondi. Il calcio d'angolo per l'Arezzo, la palla rimessa in area, l'azione sembra sfumare, Mangoni ... 🔗corrierediarezzo.it