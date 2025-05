La rivoluzione nucleare di Kim | ecco il piano segreto della Nord Corea

NordCoreano Kim Jong Un ha ordinato ai funzionari di equipaggiare le forze navali del Paese con armi a testata nucleare. E intanto Pyongyang ha appena presentato una nuova maxi fregata 🔗 Ilgiornale.it - La rivoluzione nucleare di Kim: ecco il piano segreto della Nord Corea Il leaderno Kim Jong Un ha ordinato ai funzionari di equipaggiare le forze navali del Paese con armi a testata. E intanto Pyongyang ha appena presentato una nuova maxi fregata 🔗 Ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

L'ombra della Russia dietro al nuovo sottomarino nucleare di Kim - La Corea del Nord ha svelato un sottomarino a propulsione nucleare che potrebbe lanciare missili con testate nucleari. Sarà il più grande mai schierato da Pyongyang, e dietro al "programma" potrebbe celarsi il know-how di Mosca 🔗ilgiornale.it

Statali, rivoluzione in arrivo: via alle nuove regole. Dirigenti in 4 anni, fine dei premi a pioggia: ecco cosa cambia - Non solo il concorso. Nel pubblico si potrà diventare dirigenti anche con una carriera interna, attraverso un meccanismo di promozione abbastanza articolato. Cambierà anche il sistema... 🔗ilmessaggero.it

Agosti: Quando la bella vita si fece arte. Ecco la rivoluzione dell'art déco - L a giovane donna è sdraiata su un prezioso velluto veneziano. Indossa un luminoso abito di seta gialla e un copricapo russo con quattro fili di perle che le incorniciano il volto e scendono a collana sul collo. Aveva scelto quel vestito per una festa da ballo in casa Visconti, con il quale aveva suscitato un certo scandalo. Si tratta di Wally Toscanini, la secondogenita del grande direttore d'orchestra Arturo, immortalata su carta dall'abile mano di Alberto Martini nel 1925. 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La rivoluzione nucleare di Kim: ecco il piano segreto della Nord Corea; Corea, Trump replica a Kim: Il mio pulsante nucleare è più grande del suo; Mappa degli stati con la bomba nucleare: ecco chi ha il potere di cominciare la guerra atomica; Vertice sul nucleare, Kim in viaggio per Hanoi sul treno blindato. 🔗Cosa riportano altre fonti