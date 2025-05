La rivalsa dopo l’incidente | Il mio dito era in 66 pezzi Ma oggi vivo di sicurezza

oggi è Rls, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del centro logistico Mef di San Giorgio a Colonica, a Campi Bisenzio. È la storia di Alessio Mugnai, 52 anni, fiorentino, che nonostante l’infortunio ha saputo rialzarsi e inventarsi una nuova vita. Adesso è magazziniere-carrellista. "Guido il muletto per la movimentazione dei materiali, evado gli ordini, organizzo la spedizione e rifornisco il magazzino" racconta con grande energia, dimenticandosi di essere stato assunto come dipendente appartenente alle categorie protette."Sono in quest’azienda da quindici anni, negli ultimi dieci sono stato spostato al centro logistico" dice Mugnai che è anche Rsa Filcams dell’azienda. "La sicurezza sul lavoro? Tanti, anzi troppi, pensano che un paio di scarpe antinfortunistiche e al limite anche un paio di guanti siano sufficienti. 🔗 Lanazione.it - La rivalsa dopo l’incidente: "Il mio dito era in 66 pezzi. Ma oggi vivo di sicurezza" Venticinque anni fa ha perso tre dita della mano destra in un incidente sul lavoro.è Rls, Rappresentante dei lavoratori per la, del centro logistico Mef di San Giorgio a Colonica, a Campi Bisenzio. È la storia di Alessio Mugnai, 52 anni, fiorentino, che nonostante l’infortunio ha saputo rialzarsi e inventarsi una nuova vita. Adesso è magazziniere-carrellista. "Guido il muletto per la movimentazione dei materiali, evado gli ordini, organizzo la spedizione e rifornisco il magazzino" racconta con grande energia, dimenticandosi di essere stato assunto come dipendente appartenente alle categorie protette."Sono in quest’azienda da quindici anni, negli ultimi dieci sono stato spostato al centro logistico" dice Mugnai che è anche Rsa Filcams dell’azienda. "Lasul lavoro? Tanti, anzi troppi, pensano che un paio di scarpe antinfortunistiche e al limite anche un paio di guanti siano sufficienti. 🔗 Lanazione.it

