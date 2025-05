La risata dei gabbiani il quinto album di Davide Sammarchi

Davide Sammarchi debutta nel novembre 2021 con il disco 'And In Silence I Found My Voice', pubblicato con Memory Recordings, l'etichetta di Fabrizio Paterlini. Nonostante la sua carriera artistica sia relativamente giovane, Sammarchi pubblica 4 album in soli 4 anni.In arrivo il 9 maggio, 'La risata dei gabbiani' è il suo quinto disco, il secondo con Memory Recordings. "La risata dei gabbiani è un suono che ho iniziato a percepire come simbolo di casa. In questi anni di studio in una città di mare (Pescara), spesso alcuni gabbiani alle porte dell'alba passano davanti alla finestra della mia camera. Ridono, scherzano e parlano tra di loro fino al sorgere del sole. Questo mi ha ricordato l'importanza del gioco, dello scherzo, cosa di cui spesso crescendo ci dimentichiamo, presi dalle 'cose serie'.

