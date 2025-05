La ‘ricercata sexy’ di New York scatena il web | Lucie Lora arrestata dopo un’aggressione per un anello

Lucie Lora, 34enne residente nel Queens, è assurta alla ribalta e non solo perché è finita nel mirino della giustizia. Il manifesto di ricercata diffuso dalla polizia di New York, che l'ha immortalata con un'espressione seducente e un'ampia scollatura, ha infiammato i social. L'immagine è diventata virale, attirando più attenzione della stessa vicenda per la quale è stata arrestata. Ma dietro la foto si cela un'aggressione violenta.Il manifesto della polizia diventa virale per la foto audace: scollatura in evidenza, non per tutti i motivi giustiSecondo quanto ricostruito dalle autorità, Lucie Lora avrebbe preso parte, insieme al fratello Carlos Lora Diaz, 38 anni, a un tentativo di rapina ai danni della ex fidanzata di lui. L'obiettivo? L'anello di fidanzamento. Il fatto è avvenuto giovedì 25 aprile in un appartamento di Jackson Heights, nel Queens.

