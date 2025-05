La reazione dei calciatori del Barcellona ai sospetti sulle bende ai polsi | lasciano parlare le immagini

L'ex medico del Real Madrid, Mihic, ha fatto affermazioni controverse sull'uso delle fasciature da parte dei catalani. La replica alle insinuazioni di alcuni dei diretti interessati, tra cui Yamal, è affidata alle foto: fanno vedere tutto. 🔗 Fanpage.it

Paulo Fonseca scoppia a piangere in campo, la reazione dei calciatori del Lione è bellissima - Il tecnico, squalificato per 9 mesi per il faccia a faccia furibondo con l'arbitro in Ligue 1, non ce la fa a trattenersi. Dopo il gol del Lione alla Steaua in Europa League è sopraffatto dall'emozione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Liga contro il Barcellona: legami sospetti con una società partner del Camp Nou per l’acquisto di Dani Olmo - Il Barcellona, la Liga e Dani Olmo hanno ancora qualcosa da dirsi. Secondo quanto riporta El Confidencial, “l’organizzazione presieduta da Javier Tebas mette in discussione la vendita dei palchi Vip (o Sky box, ndr) allo Spotify Camp Nou, che hanno consentito la registrazione di Dani Olmo e Pau Víctor“. La Liga ha infatti presentato una segnalazione al Consiglio superiore dello sport (Csd) con cui “ritiene che il pagamento di 28 milioni di euro che ha permesso al Barcellona di ottenere le misure cautelari per la registrazione di Olmo provenga dalla società Emirates New Era Visionary Group, ... 🔗ilnapolista.it

Barcellona Inter, esplode la polveriera nello spogliatoio blaugrana: rapporto ai minimi termini tra Filck e 3 calciatori! Cos’è successo - di RedazioneBarcellona Inter, esplode la polveriera nello spogliatoio blaugrana: rapporto ai minimi termini tra Filck e 3 giocatori! Ecco cos’è successo A pochi giorni dalla semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, esplode la polveriera nello spogliatoio della squadra blaugrana. A proposito del match vinto ieri dai catalani contro il Celta Vigo per 4 a 3, il quotidiano Sport porta alla luce alcune frizioni parse evidenti tra l’allenatore Flick e 3 calciatori, i quali per motivi diversi sarebbero rimasti infastiditi col proprio tecnico. 🔗internews24.com

