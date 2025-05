La rabbia di Guè contro Elio insulta pure Amadeus | Non capisce un ca*** Ora fa una monnezza e non vende più – Il video

Elio, due artisti che da 13 anni almeno si scambiano accuse e commenti velenosi senza particolari sconti. L'ultimo attacco arriva da Guè e riguarda una dichiarazione di Elio sull'ultimo Sanremo, che non gli è particolarmente piaciuto. Soprattuto per l'uso, a suo dire «abuso», dell'autotune. Anche da parte di chi alla fine ha pure vinto il Festival. E come se non bastasse, Elio se l'è pure presa con il rap, definendolo «non vera musica».Guè attacca Elio e AmadeusOspita del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, Guè ha preso di mira tanto Elio, quando anche Amadeus. A cominciare dalle dichiarazioni di Elio, scandalizzato per il ricorso all'autotune in diversi brani a Sanremo. Guè ne approfitta per contrattaccare, tirando in ballo l'ultimo programma Tv a cui Elio sta per partecipare proprio con la conduzione di Amadeus: «Non riesco a capire i cantanti che hanno criticato l'autotune e il rap.

