La Questura annulla centinaia di biglietti dei tifosi del Napoli per la trasferta di Lecce

annullati centinaia di biglietti acquistati da residenti in Campania per settori diversi da quello ospite. La Questura: "Non venite senza biglietto valido" 🔗 tidiacquistati da residenti in Campania per settori diversi da quello ospite. La: "Non venite senza biglietto valido" 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio: Lecce-Napoli, Questura annulla centinaia di biglietti - Tempo di lettura: < 1 minutoDopo controlli della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti per l’incontro Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio. I biglietti sono stati acquistati da cittadini residenti nella regione Campania in settori diversi da quello degli ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. 🔗anteprima24.it

Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti - In riferimento all’incontro di calcio Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio, a seguito di controlli da parte della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi dal settore ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio […] 🔗2anews.it

Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti ai campani. Stretta sugli accessi - La Questura di Lecce ha avviato le procedure per l’annullamento di centinaia di biglietti venduti a cittadini residenti in Campania per l’incontro di Serie A Lecce-Napoli, in programma sabato 3 maggio allo stadio Via del Mare. BIGLIETTI ANNULLATI – Irregolarità nella vendita di Lecce-Napoli. I tagliandi, infatti, sono stati acquistati per settori diversi da quello riservato agli ospiti, in violazione delle direttive stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio: Lecce-Napoli, Questura annulla centinaia di biglietti; Napoli, caos a Lecce: la Questura annulla centinaia di biglietti irregolari; La Questura annulla centinaia di biglietti dei tifosi del Napoli per la trasferta di Lecce; Lecce-Napoli, la Questura annulla centinaia di biglietti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, caos a Lecce: la Questura annulla centinaia di biglietti irregolari - Non trovando posto nel settore ospiti, centinaia di tifosi del Napoli, per la partita di sabato a Lecce, avevano acquistato biglietti di settori diversi dal settore ospiti. Secondo le ultime stime, in ... 🔗msn.com

Lecce - Napoli, annullati i biglietti per settori differenti da quello ospiti - Il provvedimento della questura leccese perché risultano centinaia di tagliandi comprati da residenti in Campania in altre aree dello stadio ... 🔗rainews.it

Calcio: Lecce-Napoli, Questura annulla centinaia di biglietti - Dopo controlli della Polizia di Stato della Questura di Lecce, sono state attivate le procedure per l'annullamento di centinaia di biglietti per l'incontro Lecce-Napoli previsto per sabato 3 maggio. ( ... 🔗ansa.it