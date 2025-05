La Puglia che vale | consegnate 55 ' Stelle al Merito del Lavoro'

Questo pomeriggio, nel teatro 'Piccinni' di Bari, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ha partecipato alla cerimonia di consegna delle decorazioni delle "Stelle al Merito del Lavoro", conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche.

