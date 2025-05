La provincia di Sondrio ha due nuovi Maestri del lavoro

lavoro” assegnate con Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali Marina. 🔗 Sondriotoday.it - La provincia di Sondrio ha due nuovi "Maestri del lavoro" Oggi, nella splendida sala “Giuseppe Verdi” del Conservatorio di Milano, si è svolta la cerimonia della consegna delle “Stelle al Merito del” assegnate con Decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta del Ministro dele delle Politiche Sociali Marina. 🔗 Sondriotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A gennaio in provincia di Sondrio un incidente al giorno ha coinvolto animali selvatici - Se da un lato rimangono sostanzialmente costanti gli incidenti che, in provincia di Sondrio, hanno coinvolto animali selvatici, secondo il report fornito dalla polizia provinciale relativamente alla sua attività nel mese di gennaio, proprio nel primo mese del 2025 non sono state registrate... 🔗sondriotoday.it

Corsa in montagna: in provincia di Sondrio due tappe della Coppa Lombardia giovanile - Dopo il successo del 2024, anno d'esordio della manifestazione, il Comitato Regionale Fidal Lombardia riproporrà anche in questa stagione la Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile. L’edizione 2025 seguirà lo stile della precedente, con alcune novità volte a renderla ancora più completa e... 🔗sondriotoday.it

Provincia di Terni al voto: quante preferenze servono per “conquistare” Palazzo Bazzani. E chi le ha - Tra una settimana si vota per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Terni. I candidati alla sfida delle urne sono tre: il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il collega di Narni Lorenzo Lucarelli e la prima cittadina di Orvieto, Roberta Tardani. Ora, le elezioni per Palazzo Bazzani si... 🔗ternitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La provincia di Sondrio ha due nuovi Maestri del lavoro; Delebio, spara ai vicini con il fucile da caccia in una lite per i rumori dei lavori. Poi si uccide: aveva 90 anni; Chi era Francesco Petrone, l'uomo che ha sparato contro due operai a Delebio e poi si è tolto la vita; Fondi Pnrr, assegnati quasi 26 milioni di euro a Sondrio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sondrio, lite tra vicini di casa: 90enne spara contro due uomini e poi si uccide - L'anziano ha colpito i due vicini di striscio: sono ricoverati in codice giallo e verde. Il movente potrebbe essere legato ai lavori in corso nell’abitazione del vicino Una lite tra vicini di casa è c ... 🔗informazione.it

In Provincia di Sondrio da venerdì 2 maggio saranno in pagamento le pensioni del mese - Poste Italiane comunica che in tutti gli 82 uffici postali della provincia di Sondrio le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da venerdì 2. Dal 2 maggio Sempre a partire da vener ... 🔗msn.com

Anziano di 90 anni infastidito dai rumori del cantiere spara a due operai e poi si toglie la vita - A Delebio, in provincia di Sondrio, martedì pomeriggio un anziano di 90 anni, Francesco Petrone, ha sparato contro un gruppo di operai nei pressi della sua abitazione. Una volta rientrato in casa, Pet ... 🔗blitzquotidiano.it