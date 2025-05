La proposta | un premio di polizia in memoria dell’ex comandante Andrea Gallo

polizia Locale che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno da intitolare alla memoria dell’ex comandante Andrea Gallo, scomparso poco più di un mese fa. È questa l’iniziativa lanciata da Fratelli d’Italia Treviso e formalizzata attraverso. 🔗 Trevisotoday.it - La proposta: un premio di polizia in memoria dell’ex comandante Andrea Gallo Un riconoscimento annuale agli agenti dellaLocale che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno da intitolare alla, scomparso poco più di un mese fa. È questa l’iniziativa lanciata da Fratelli d’Italia Treviso e formalizzata attraverso. 🔗 Trevisotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ad Alberto Castanza il premio letterario "Santucce Storm Festival". La proposta - Il capogruppo di Rinascimento Castiglionese, Paolo Brandi, ha proposto di dedicare quest’anno il premio della nuova sezione giovani, all’interno del premio letterario “Santucce Storm Festival”, al ricordo di Alberto Castagna, noto giornalista e conduttore televisivo, nato a Castiglion Fiorentino... 🔗arezzonotizie.it

“Orchidea d’Argento”, Premio speciale dedicato alla memoria di Angelo Raffaele Amelio - La 14ª edizione del Premio giornalistico “Orchidea d’Argento”, prestigioso riconoscimento dedicato all’eccellenza nel mondo dell’informazione, si arricchisce quest’anno di un premio speciale dedicato alla memoria di Angelo Raffaele Amelio, stimato giornalista Rai recentemente scomparso. Un’iniziativa che ha trovato immediatamente d’accordo l’Ordine dei Giornalisti della Campania e la Fondazione “Monte Pruno”. 🔗ildenaro.it

Il regista da premio Oscar palestinese Hamdan Ballal è stato rilasciato dalla polizia israeliana. Lo hanno bendato e picchiato. - Susya, 26 mar. (askanews) – La polizia israeliana ha rilasciato il regista palestinese premio Oscar Hamdan Ballal, arrestato per aver, secondo gli agenti, “lanciato pietre” in seguito a quello che gli attivisti hanno descritto come un attacco da parte dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Leggi anche › Susan Sarandon: Gaza, l’attivismo e il cinema italiano Basel Adra, che ha lavorato con Ballal al documentario vincitore dell’Oscar “No Other Land”, ha postato su X una sua ... 🔗iodonna.it

Su questo argomento da altre fonti

La proposta: un premio di polizia in memoria dell’ex comandante Andrea Gallo; Andrea Gallo, un premio in memoria del comandante della polizia locale morto un mese fa: via libera alla propo; Borse di studio ai figli dei poliziotti in memoria di Mario Merlo; Prima conferenza regionale sulla cooperazione in Sicilia, da Unicoop una proposta per l’albo delle cooperative sociali e un premio alla memoria di Sara Campanella. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Andrea Gallo, un premio in memoria del comandante della polizia locale morto un mese fa: via libera alla proposta di Fratelli d’Italia - TREVISO – Un riconoscimento annuale agli agenti della polizia locale che si sono distinti per merito e dedizione, intitolato alla ... 🔗msn.com