La promessa anticipazioni al 10 maggio | Jana confessa la verità a Manuel

promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio. Jana confessa a Manuel la verità: lei è Mariana e sta cercando l’assassino di Dolores. Jana confessa a Manuel di chiamarsi in realtà Mariana e gli rivela che l’uomo responsabile della morte di Dolores e del rapimento del piccolo Curro vive ancora a La promessa. La prova . 🔗 2anews.it - La promessa, anticipazioni al 10 maggio: Jana confessa la verità a Manuel Ladal 4 al 10la: lei è Mariana e sta cercando l’assassino di Dolores.di chiamarsi in realtà Mariana e gli rivela che l’uomo responsabile della morte di Dolores e del rapimento del piccolo Curro vive ancora a La. La prova . 🔗 2anews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 febbraio 2025: Pia è morta? - © US MediasetUno strano lutto scuote La Promessa. Nei prossimi episodi, Pia Adarre compie un gesto estremo e si toglie la vita per sfuggire alle angherie del marito Gregorio Castillo, ritornato all’improvviso nel paese. O per lo meno così fa credere Jana Exposito a tutti quanti, quando la ritrova a terra priva di sensi insieme a Vera Gonzalez. Le cose saranno andate però così? Pia è davvero morta? La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19. 🔗davidemaggio.it

La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 marzo 2025 - C’è qualcosa di inaspettatamente vivo in ogni frammento di storia che si respira tra i corridoi de La Promessa. Ogni sguardo, ogni gesto, sembra conservare un segreto, un non detto che potrebbe sconvolgere l’intero equilibrio della tenuta. E in questi nuovi episodi – dal 10 al 16 marzo 2025 – in onda in prima visione […] L'articolo La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 marzo 2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 4 al 10 maggio 2025: Selin tenta il suicidio - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 4 al 10 maggio 2025! 🔗comingsoon.it

Se ne parla anche su altri siti

La Promessa, anticipazioni 10 aprile: Jana e Manuel finalmente insieme; La Promessa, le trame dal 6 al 10 maggio 2024; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 maggio su Canale 5; La Promessa, le trame dal 20 al 24 maggio 2024. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Trame La Promessa dal 5-11 maggio: Cruz chiude con Alonso - La Promessa anticipazioni 5-11 maggio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:45. 🔗tvserial.it

La Promessa Anticipazioni dal 5 all’11 maggio 2025: Jana svela tutta la verità a Manuel - Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 5 all’11 maggio 2025. Nella settimana momenti di tensione tra Cruz e Alonso, che vorrebbe sottrarre la gestione delle marmellate ... 🔗msn.com

La Promessa, anticipazioni 1° maggio 2025: Salvador parte, Don Ricardo dubita di Don Romulo - La puntata de La Promessa di giovedì 1° maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador è ormai pronto a partire e Maria è disperata. Intanto, Simona riceve ... 🔗msn.com