La Promessa anticipazioni 2 maggio 2025 | Maria è giù di morale per l' assenza di Salvador

Promessa in onda venerdì 2 maggio 2025. Maria non riesce ancora a superare l'assenza di Salvador. La puntata de La Promessa di venerdì 2 maggio andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Maria è molto triste per la partenza di Salvador. Marcelo fatica ad accettare le rigide regole del suo nuovo lavoro ma tiene duro perché non vuole deludere Teresa e Don Romulo. Don Ricardo è sempre più dubbioso su Don Romulo. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, per Salvador è giunto il momento di lasciare La Promessa. La sua partenza commuove tutti . 🔗 Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 2 maggio 2025: Maria è giù di morale per l'assenza di Salvador Ecco quello che accadrà nella puntata de Lain onda venerdì 2non riesce ancora a superare l'di. La puntata de Ladi venerdì 2andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delleè molto triste per la partenza di. Marcelo fatica ad accettare le rigide regole del suo nuovo lavoro ma tiene duro perché non vuole deludere Teresa e Don Romulo. Don Ricardo è sempre più dubbioso su Don Romulo. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, perè giunto il momento di lasciare La. La sua partenza commuove tutti . 🔗 Movieplayer.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° maggio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° maggio 2025. 🔗comingsoon.it

La Promessa, le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025 - Scopriamo cosa accade nel corso della nuova settimana televisiva de "La Promessa", la soap opera di produzione spagnola in onda, con gli episodi inediti, da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio 2025 a partire dalle 19.35 su Rete 4. Le puntate della soap spagnola sono inoltre visibili - in diretta... 🔗today.it

La promessa, anticipazioni al 10 maggio: Jana confessa la verità a Manuel - La promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio. Jana confessa a Manuel la verità: lei è Mariana e sta cercando l’assassino di Dolores. Jana confessa a Manuel di chiamarsi in realtà Mariana e gli rivela che l’uomo responsabile della morte di Dolores e del rapimento del piccolo Curro vive ancora a La Promessa. La prova […] 🔗2anews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Promessa, anticipazioni 2 maggio 2025: Maria è giù di morale per l'assenza di Salvador; La Promessa, puntate dal 28 al 4 maggio: ecco le anticipazioni; La Promessa: anticipazioni ad lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio! Jana sposerà Manuel?; La Promessa, anticipazioni 12 aprile: Jana confida a Manuel il piano per salvare Pia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Promessa Anticipazioni 2 maggio 2025: Maria inconsolabile senza Salvador mentre per Marcelo cominciano i guai - Maria faticherà ad abituarsi all’assenza di Salvador. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 2 maggio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la Fernandez stenterà a recuperar ... 🔗msn.com

La Promessa, anticipazioni venerdì 2 Maggio 2025: Maria non riesce a essere felice - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

La promessa, anticipazioni al 10 maggio: Jana confessa la verità a Manuel - La promessa, anticipazioni dal 4 al 10 maggio. Jana confessa a Manuel la verità: lei è Mariana e sta cercando l'assassino di Dolores. 🔗2anews.it