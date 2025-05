La politica ha favorito gli omicidi | Landini choc sul primo maggio E sfida Renzi

C'è un "top gun" in Corso Italia, pronto a fare terra bruciata. Insomma, a "sparare" a zero, anche per ritagliarsi un ruolo di tutto rilievo nel campo largo. Se qualcuno cercasse un federatore, insomma, sa dove trovarlo. Così Maurizio ha preso sul serio il ruolo di "incendiario": ogni giorno un'intemerata, titoli a raffica e polemiche a non finire.

