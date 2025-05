Lanazione.it - La polemica su via Togliatti. Maggioranza contro Andreani: "E’ lui che usa toni accesi"

"Interessiamoci di questioni importanti per la comunità e non di polemiche ideologiche". C’è ancora fermento tra i banchi dellae dell’opposizione in consiglio comunale a Luni. La miccia si è accesa sulla proposta di Paolo(nella foto), esponente di minoranza, di cancellare l’intitolazione di una strada a Palmiro. La discussione in consiglio comunale non è stata leggera, tanto che lo stessoritenendo itroppoè uscito dalla sala insieme ai colleghi dell’opposizione e ha annunciato pubblicamente l’intenzione di presentare querelachi lo avrebbe definito “fascista”.I consiglieri disono di diverso avviso e si definiscono sorpresi da quanto dichiarato da: "Il consigliere in questione non è nuovo nell’usarecon cui accusa spesso e volentieri esponenti dellache mai hanno preso in considerazione nemmeno l’idea di fargli un richiamo". 🔗 Lanazione.it