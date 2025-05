La poesia negli scatti di Saul Leiter Al Belvedere tutte le emozioni delle gocce di pioggia alla finestra

finestra punteggiata di gocce di pioggia“. È questo il titolo evocativo della prima grande retrospettiva italiana dedicata a Saul Leiter, grande fotografo del ‘900 ancora poco conosciuto in Italia, ospitata da oggi fino al 27 luglio al Belvedere della Villa Reale di Monza. Una mostra che promette di replicare il successo appena riscosso ad Amsterdam, con 57mila visitatori, e di raccogliere l’eredità lasciata dalla recente esposizione al Belvedere su Vivian Maier, capace di attrarre quasi 40mila appassionati. Curata dalla francese Anne Morin e prodotta ancora una volta da Vertigo Syndrome (in collaborazione con diChroma photography), la rassegna riunisce 126 fotografie in bianco e nero, 40 a colori, 42 dipinti, materiali d’archivio originali e un raro documento filmico. In tutto 200 opere che raccontano un artista eclettico e delicato, capace di trasformare l’ordinario in sublime poesia visiva. 🔗 Ilgiorno.it - La poesia negli scatti di Saul Leiter. Al Belvedere tutte le emozioni delle gocce di pioggia alla finestra “Unapunteggiata didi“. È questo il titolo evocativo della prima grande retrospettiva italiana dedicata a, grande fotografo del ‘900 ancora poco conosciuto in Italia, ospitata da oggi fino al 27 luglio aldella Villa Reale di Monza. Una mostra che promette di replicare il successo appena riscosso ad Amsterdam, con 57mila visitatori, e di raccogliere l’eredità lasciata drecente esposizione alsu Vivian Maier, capace di attrarre quasi 40mila appassionati. Curata dfrancese Anne Morin e prodotta ancora una volta da Vertigo Syndrome (in collaborazione con diChroma photography), la rassegna riunisce 126 fotografie in bianco e nero, 40 a colori, 42 dipinti, materiali d’archivio originali e un raro documento filmico. In tutto 200 opere che raccontano un artista eclettico e delicato, capace di trasformare l’ordinario in sublimevisiva. 🔗 Ilgiorno.it

In Villa Reale la mostra di Saul Leiter - Centinaia di foto, dipinti e materiali d'archivio che mettono in luce la sua unicità e il suo lavoro che ha saputo trasformare la quotidianità di New York in composizioni liriche, trovando poesia nel vapore che sale dai tombini, negli ombrelli sotto la pioggia e nei riflessi delle vetrine...

