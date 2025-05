La pista è un bluff Serve una strada

Lanazione.it - "La pista è un bluff. Serve una strada" Sulla via del Mare "La Lega ha sempre mantenuto una posizione chiara, coerente e trasparente: da anni chiediamo un asse carrabile, vero, funzionale, e collocato a sud dello stadio. Una soluzione concreta per decongestionare la Darsena, migliorare la viabilità della cittadina e dare finalmente risposte alla cantieristica e ai viareggini", a ribadirlo sono i consiglieri comunali Alessandro Santini e Alberto Pardini."L’amministrazione Del Ghingaro, invece, partita anch’essa dalla proposta del tracciato carrabile a sud dello stadio, che peraltro noi abbiamo votato e sostenuto fin dalla scorsa consiliatura, è finita per approvare uno stradello ciclo pedonale “riservato” al passaggio di yacht: un’opera praticamente dal medesimo impatto dell’asse carrabile, ma che non andrebbe a risolvere i problemi di mobilità urbana, inquinamento e sicurezza della Darsena". 🔗 Lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Olimpiadi Milano-Cortina, "sabotata" la pista da bob: tubo staccato e in mezzo alla strada - Un tubo di refrigerazione della pista da bob, skeleton e slittino in costruzione a Cortina d'Ampezzo per i Giochi olimpici e paralimpici del 2026 è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada. Sarebbe un atto di sabotaggio. L'inconveniente ha bloccato la circolazione stradale e causato disagi... 🔗trentotoday.it

Un altro incidente mortale: “Strada tra Martinengo e Romano inadeguata, serve una nuova tangenziale” - Martinengo. Le strade della Bergamasca sono teatro di un altro incidente mortale. Nella mattinata di domenica 2 marzo a perdere la vita è stato Livio Martinelli, 56 anni, residente a Covo. Erano circa le 9 quando a bordo del suo motociclo di grossa cilindrata stava percorrendo la strada tra Romano di Lombardia e Martinengo, la provinciale 498, ex statale Soncinese. Mentre si trovava all’altezza di un distributore di benzina, in direzione Martinengo, è entrato in contatto con un’auto che stava svoltando verso la stazione. 🔗bergamonews.it

Ennesima tragedia mortale sulla nuova strada del Santo: «Serve il raddoppio delle corsie» - «Il terribile incidente di ieri sera lungo la Sr 308, a Loreggia, ci ha ribadito l’importanza della messa in sicurezza definitiva di questa arteria. Una soluzione è il raddoppio della carreggiata esistente, bisogna andare avanti con la progettazione e reperire i fondi necessari. Facciamolo per... 🔗trevisotoday.it

Ne parlano su altre fonti

La pista è un bluff. Serve una strada; Il «bluff» delle piste, ciclisti furiosi; Il grande bluff del progetto viario ad alta quota tra Sappada e la Val Pesarina; F1, Mercedes W13: un bluff mascherato da flop. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne