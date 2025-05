La pasta made in Caserta sarà protagonista al Tuttofood

Il Pastificio Antonio Pallante, storico punto di riferimento della pasta made in Caserta, torna al Tuttofood di Milano in programma dal 5 all'8 maggio. La partecipazione del gruppo Pallante alla più importante fiera dell'agroalimentare in Italia, sarà l'occasione per presentare al grande pubblico.

La prima pasta italiana con farina di semi di girasole è made in Treviso, a chi fa bene e perchè - Treviso si conferma centro d’eccellenza per l'innovazione alimentare grazie alla creazione della prima pasta italiana realizzata con farina di semi di girasole, prodotta dal pastificio trevigiano Sgambaro. PastaSole cuoce rapidamente (7-8 minuti) e ha un sapore delicato, ideale per ogni tipo di... 🔗trevisotoday.it

La pizza made in Toscana sarà bio, un progetto che unisce tradizione e sostenibilità - Firenze, 5 aprile 2025 – In Toscana la pizza è Bio grazie all’innovativo progetto PizzAgricola sostenuto dalla Regione Toscana, tramite i fondi del Programma di sviluppo rurale (PSR), che ha “sfornato” una pizza non solo salutare per chi la mangia ma anche per l’ambiente, di alta qualità. Obiettivo di PizzAgricola è quello di creare una filiera regionale biologica e biodinamica per una pizza locale, ecologica, digeribile e salutare, rispettosa della terra da cui nascono gli ingredienti, che collega agricoltori e ristorazione secondo la normativa “Farm to Fork”, valorizzando scarti ... 🔗lanazione.it

