La palestra polidistrettuale tornerà a vivere | aggiudicata la gestione a privati

La palestra polidistrettuale di via dei Normanni tornerà ad ospitare lo sport. E' un'Ats (associazione temporanea di scopo) composta dalle società Sporting club Maccalube Aragona, Girgenti pallamano Agrigento, Fortitudo Agrigento.

Nella palestra robotica: ‘Dove i pazienti tornano a vivere. Sono 300 all’anno’ - Pisa, 7 aprile 2025 – A un passo dall’Ikea e dai cantieri dove vengono costruiti gli yacht, ci sono 600 metri quadri di pura innovazione. Che sia un posto speciale lo capiamo prima ancora di entrarci, quando sull’uscio incontriamo una giovane paziente, reduce da un ictus che le ha compromesso la mobilità della parte destra del corpo che ha appena finito la sessione riabilitativa, che ci tiene a ringraziare immensamente il direttore della struttura Carmelo Chisari, nostro accompagnatore, per averla aiutarla a tornare a vivere. 🔗lanazione.it

milano ritrova un luogo storico: la palestra visconti torna a vivere come polo artistico e culturale - Il Circolo Arci Bellezza annuncia la rinascita della Palestra Visconti, uno spazio storico della città di Milano che torna a nuova vita con l'obiettivo di diventare un centro di riferimento per l'arte e la cultura. Un tempo simbolo di riscatto per i giovani degli anni '50 e culla di campioni di... 🔗milanotoday.it

Palestra ancora inagibile per le società - Resta inagibile per le società sportive la palestra comunale di via Vecelio. Nell’intervento di fine marzo, i vigili del fuoco hanno contestato una serie di inadempienze sul fronte della prevenzione e della sicurezza. "Al momento non riesco a dare una data certa per la possibilità di riutilizzo della palestra da parte delle associazioni sportive, come già invece è possibile, fin dal 3 aprile, per la scuola", dice l’assessore ai Lavori pubblici e all’Edilizia sportiva, Riccardo Pelucchi. 🔗ilgiorno.it

