La nuova governance dei trasporti | Col 10% poco peso nelle Agenzie Regione esce e crea un Comitato

Regione Lombardia ha compiuto il primo passo verso la riforma della governance del trasporto pubblico locale. Come anticipato ieri, la Giunta presieduta dal governatore Attilio Fontana ha approvato la proposta di revisione della legge 6 del 2012, proprio quella che disciplina il comparto del trasporto locale avviando, così, l’iter per l’uscita della stessa Regione dal novero dei soci di tutte le Agenzie del Trasporto Pubblico Locale. Un addio che non comporterà un indebolimento del ruolo della Regione ma, al contrario, un suo deciso e decisivo rafforzamento.Palazzo Lombardia ha infatti scelto di lasciare che gli enti locali si spartiscano la propria quota nelle Agenzie, pari al 10%, e di spostare il centro decisionale fuori dalle stesse Agenzie, affidandolo, per l’esattezza, ad un Comitato Regionale del Trasporto Pubblico, che sarà costituito dall’assessore regionale ai trasporti e dai Presidenti delle Agenzie, senza la partecipazione diretta di alcun Comune. 🔗 Ilgiorno.it - La nuova governance dei trasporti: "Col 10% poco peso nelle Agenzie". Regione esce e crea un Comitato Lombardia ha compiuto il primo passo verso la riforma delladel trasporto pubblico locale. Come anticipato ieri, la Giunta presieduta dal governatore Attilio Fontana ha approvato la proposta di revisione della legge 6 del 2012, proprio quella che disciplina il comparto del trasporto locale avviando, così, l’iter per l’uscita della stessadal novero dei soci di tutte ledel Trasporto Pubblico Locale. Un addio che non comporterà un indebolimento del ruolo dellama, al contrario, un suo deciso e decisivo rafforzamento.Palazzo Lombardia ha infatti scelto di lasciare che gli enti locali si spartiscano la propria quota, pari al 10%, e di spostare il centro decisionale fuori dalle stesse, affidandolo, per l’esattezza, ad unRegionale del Trasporto Pubblico, che sarà costituito dall’assessore regionale aie dai Presidenti delle, senza la partecipazione diretta di alcun Comune. 🔗 Ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Per Intecs nuova governance e organizzazione settori di business - ROMA (ITALPRESS) – Intecs, società ingegneristica hightech, annuncia una nuova organizzazione e la razionalizzazione di tutte le sue attività focalizzate sui settori aerospazio, difesa, rail, trasporti, smart system e fintech e un nuovo assetto di governance. Il Cda ha deliberato infatti di avviare il processo che porterà alla riorganizzazione delle attività in tre macro-divisioni. Il direttore generale Massimo Mannori, nominato ad ottobre dello scorso anno, che ne ha la responsabilità ne ha presentato il piano. 🔗unlimitednews.it

Intecs, al via nuova governance: Ciongoli presidente e Ad - (Adnkronos) – Intecs, società ingegneristica hightech, annuncia la nuova organizzazione e la razionalizzazione di tutte le sue attività focalizzate sui settori aerospazio, difesa, rail, trasporti, smart system e fintech e un nuovo assetto di governance, con il presidente esecutivo, Giuseppe Ciongoli, che assumerà anche tutte le deleghe in funzione di amministratore delegato, mentre Annalisa Franciosi, […] 🔗periodicodaily.com

Il consorzio dei trasporti inaugura la nuova sede a Lugo. Priolo: "Scelta di valore imprenditoriale e sociale" - Una giornata importante per Coerbus, che giovedì pomeriggio ha inaugurato la nuova sede di Lugo con un’apertura ufficiale che ha richiamato tanti imprenditori del settore dei trasporti, collaboratori del consorzio e soci, oltre che una folta rappresentanza delle istituzioni e delle associazioni... 🔗ravennatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

La Lombardia aggiorna la legge regionale sul trasporto pubblico; Trasporti: svolta nella governance, Regione verso l’addio alle Agenzie; Napoli, Autorità portuale rush finale: è corsa a due; La governance delle società partecipate dallo stato italiano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova governance per il trasporto pubblico lombardo: un ruolo più centrale per Regione - Fontana: "Passo fondamentale per costruire un sistema di trasporto pubblico più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini" ... 🔗affaritaliani.it

Trasporti, Marturano (Ansfisa): "Aumentati i controlli di oltre il 10%" - dovremo vedere se l'impatto di questa nuova normativa porterà a qualche difficoltà e all'emersione di qualche criticità - dichiara - Però, nel corso degli ultimi anni, abbiamo chiuso circa 10 ... 🔗msn.com