La nuova frontiera dello spaccio Fuochi artificiali nei boschi È il segnale dell’arrivo della droga

segnale sonoro e visivo che, in un'epoca di criminalità sempre più sofisticata, sembra quasi uscito da un romanzo noir. Nei boschi di Canegrate e Busto Garolfo, ma anche nel cuore dell'Alto Milanese, si è diffusa una pratica inquietante: i Fuochi artificiali vengono sparati come vera e propria "chiamata" per i pusher, segnalando l'arrivo di un carico di droga. Questa nuova modalità di comunicazione tra trafficanti è emersa negli ultimi mesi, gettando un'ombra sullo scenario della sicurezza pubblica in un'area già da tempo sotto osservazione per il fenomeno dello spaccio.La scelta di utilizzare i Fuochi d'artificio, un elemento tanto innocente quanto rumoroso, è evidentemente studiata per non destare sospetti, ma allo stesso tempo garantire che il segnale venga percepito a distanza. Le segnalazioni delle forze dell'ordine e delle associazioni locali hanno confermato che, durante la notte, i Fuochi vengono accesi in determinate aree boschive, come un richiamo acustico e visivo che indica l'arrivo di un carico di sostanze stupefacenti.

