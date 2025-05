La nuova coppia reale | Emanuele Filiberto e Adriana Abascal

nuova era per il Principe e la modella messicana. Emanuele Filiberto e Adriana Abascal: una nuova storia d’amore tra glamour e passione su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - La nuova coppia reale: Emanuele Filiberto e Adriana Abascal Un debutto pubblico che segna l'inizio di unaera per il Principe e la modella messicana.: unastoria d’amore tra glamour e passione su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Uno spazio per Leonardo tra reale e virtuale: una nuova esperienza ai Musei Reali di Torino - Solo qualche giorno fa, è stata presentata al primo piano della Galleria Sabauda, ai Musei Reali, una nuova sezione espositiva permanente dal titolo "Uno spazio per Leonardo / Leonardo per lo spazio ". L'allestimento multimediale rappresenta un'occasione davvero eccezionale per valorizzare i... 🔗torinotoday.it

Re Carlo III e la Regina Camilla in visita ufficiale a Roma e Ravenna: il programma della coppia reale in Italia - Re Carlo III e la Regina Camilla sono arrivati a Roma per l’inizio della visita ufficiale in Italia. Accolti con tutti gli onori dal picchetto e dai rappresentanti istituzionali di Italia e Regno Unito, i sovrani hanno lasciato l’aeroporto di Ciampino a bordo della storica Bentley reale. Gli impegni ufficiali a Roma si svolgeranno fino a mercoledì 9 aprile, con incontri e cerimonie in programma nella Capitale. 🔗panorama.it

Marius Borg Høiby, la nuova indagine per stupro, i party nei sotterranei del castello di Skagum e l'imbarazzo della famiglia reale norvegese - La polizia norvegese, che da mesi indaga sui presunti reati sessuali del figlio della principessa Mette-Marit, avrebbe individuato una nuova vittima del giovane. I fatti risalirebbero al 2019, durante uno dei tanti party fuori controllo che si tenevano nel castello reale 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Le Famiglie Reali di tutto il mondo riunite in Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco: da Letizia di Spagna al principe William; È vera la storia tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal?; Al Grande Fratello Emanuele Fiori punta Chiara Cainelli; Emanuele Filiberto di Savoia contro Aimone di Savoia Aosta: l'antica rivalità fra i due cugini si riaccende con nuovi colpi di scena. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Emanuele Filiberto, le foto della prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata Adriana Abascal - Emanuele Filiberto innamorato e raggiante al suo primo evento pubblico con la compagna, la messicana Adriana Abascal ... 🔗dilei.it

Emanuele Filiberto: “Separato da quattro anni. Nuova compagna? Sono felice” - La conferma di Emanuele Filiberto sul suo rapporto con Clotilde Courau. Finita la relazione del Principe che ora ha una nuova compagna. Aveva fatto discutere mesi fa per un particolare ... 🔗msn.com

Emanuele Filiberto di Savoia: la nuova fiamma del principe è Adriana Abascal. Le foto insieme - I due si sono comportati come una coppia qualunque, «di fatto lui è andato alla sfilata non come invitato, ma come accompagnatore di lei». – foto | video Emanuele Filiberto: «Con mia moglie ... 🔗msn.com