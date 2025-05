La nota sui compiti di Valditara è uno strumento utile contro gli eccessi valutativi Lettera

Inviata da Anna Tiseo, dirigente scolastica - La recente nota ministeriale n. 2443 del 28 aprile 2025, a firma del Ministro Valditara, indirizzata, si badi bene, ai dirigenti scolastici che, lo ricordiamo, sono i leader educativi della scuola e i motori del cambiamento, pur mantenendo un tono interlocutorio e non vincolante, rappresenta un importante strumento per i dirigenti stessi nel contenimento di , per così dire, "eccessi di zelo e derive valutative" da parte di alcuni docenti a tutela del benessere psicofisico di studenti e studentesse e per una scuola più organizzata e rispettosa delle esigenze di tutti.

